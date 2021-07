22-Jähriger zieht Messer auf Osnabrücker Polizeistation

Osnabrück. Der Mann verletzte bei seiner Festnahme einen Polizisten am Bein. Der Täter wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

In Osnabrück hat ein Mann am Freitagmorgen ein 30 Zentimeter langes Messer in einer Polizeistation gezückt. (Symbolfoto)

Ein 22-Jähriger hat in einer Polizeistation in der Osnabrücker Innenstadt ein 30 Zentimeter langes Messer gezückt. Der Mann sei am frühen Freitagmorgen auf der Wache aufgetaucht und habe, neben unverständlichen Dingen, immer wieder das Wort „Police“ gemurmelt, teilte die Polizei mit.

Plötzlich zog er ein Messer und schlug damit gegen eine Trennscheibe an dem Empfangstresen. Als immer mehr Beamte durch die Situation auf ihn aufmerksam wurden, floh der Mann.

Gefasster Mann kommt in psychiatrisches Krankenhaus

Er konnte allerdings nur wenig später in der Nähe der Polizeistation gefasst werden. Bei seiner Festnahme verletzte er einen 58 Jahre alten Polizisten am Bein. Ein Amtsrichter ordnete eine Blutentnahme an. Der 22-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

