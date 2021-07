Wernigerode. Bei dem Unfall in Wernigerode verletzt sich die 72-Jährige schwer. Sie wird in eine Klinik geflogen.

Unfall im Harz Radfahrerin stürzt in Wernigerode knapp zwei Meter tief in Graben

Eine 72-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen in Wernigerode im Harz in einen 1,85 Meter tiefen Baustellengraben gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei sei die Rentnerin mit ihrem Rad gegen 8.30 Uhr die Benzingeröder Chaussee stadtauswärts entlanggefahren. Im Bereich einer Baustelle stürzte sie dann in den knapp zwei Meter tiefen Schachtgraben und verletzte sich dabei schwer im Gesicht. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 72-Jährige in eine Unfallklinik geflogen.

Polizei ermittelt

Die Beamten ermitteln derzeit, wie es überhaupt möglich war, dass die Radfahrerin in den Graben stürzen konnte, heißt es im Bericht des Polizeireviers Harz weiter. Zum Zeitpunkt des Unfalls wurden an der Baustelle Schachtarbeiten ausgeführt.

red

