Hannover. Die Polizei berichtet am Sonntag von angefahrenen Kindern, einem Geister-LKW und einem Carport, das eine Frau im Streit angezündet hat. Der Überblick.

Von Unfällen mit Kindern, einem Geisterfahrer-LKW auf der A7 und einem Carport-Brand aus Rache berichtet die Polizei am Sonntag aus Niedersachsen (Symbolbild).

Blaulicht Niedersachsen LKW als Geisterfahrer auf A7, Betrunkene zündet Carport an

Von diversen Straftaten und Unfällen in Niedersachsen berichtet die Polizei am Sonntag. Zunächst war in der Nacht auf der A7 ein Sattelzug auf Abwege geraten. Zwischen der Tank- und Rastanlage Harz West und der Anschlussstelle Rhüden war der LKW aus Rumänien gegen 1 Uhr auf der falschen Fahrbahn unterwegs.

LKW-Geisterfahrer mit Alkohol im Blut auf der A7

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei war durch Zufall in der Nähe und konnte sich des Geisterfahrers annehmen. Der 59-jährige Fahrer des LKW hatte seinen Fehler offenbar selbst bereits bemerkt und auf dem Standstreifen angehalten – allerdings noch immer entgegen der Fahrtrichtung. Offenbar war der Mann nach einer mehrstündigen Pause falsch wieder auf die Strecke gefahren.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch die Aktion glücklicherweise nicht gefährdet, da um die Zeit kaum Verkehr auf der Strecke herrschte. Weiterfahren durfte der Mann allerdings nicht: Ein Alkoholtest ergab 1,67 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Der Fahrer eines Abschleppunternehmens aus Bockenem wendete den Sattelzug und fuhr ihn zurück zum Rastplatz. Für die Aktion sperrte die Polizei die A7 vorübergehend.

Zweijähriger Junge von Auto angefahren

Ein zwei Jahre altes Kind ist in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück von einem Auto angefahren worden. Der Junge habe mit seinem Laufrad einen Fußgängerüberweg überquert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 61 Jahre alte Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ihn mit ihrem Auto.

Das Kind wurde durch die Luft geschleudert und schlug neben der Straße auf. Per Rettungswagen wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht, wo am Samstagabend keine lebensgefährlichen Verletzungen festgestellt wurden. Die Autofahrerin und die Angehörigen des Kindes erlitten einen Schock.

Siebenjährige von Auto angefahren und verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Bremen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Weil sie einen Bus auf der anderen Straßenseite erreichen wollte, sei sie ohne auf den Verkehr zu achten plötzlich über die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin versuchte dem Kind noch auszuweichen, fuhr sie jedoch an. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt durch den Unfall am Samstag einen leichten Schock.

Brandstiftung nach Streit zwischen Lebensgefährten

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Carport in Deinste im Landkreis Stade nach Brandstiftung in Vollbrand gestanden. Die Flammen gingen auch auf das Wohnhaus über. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte ein Vollbrand des Wohnhauses aber verhindert werden. Den Brand soll mutmaßlich die Lebensgefährtin des 39 Jahre alten Hausbewohners gelegt haben.

Nach einem Streit hatte er die betrunkene 44-Jährige vor die Tür gesetzt. Sie habe einen Promillewert von 2,45 gehabt. Die Frau habe dann vermutlich das Carport in Brand gesetzt. Der Mann wurde bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Höhe.

Mehr Blaulichtmeldungen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de