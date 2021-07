Heuler in Norddeich warten noch auf Auswilderung

Norddeich. In Schleswig-Holstein wurde bereits mit der Auswilderung begonnen. In Niedersachsen geht es erst im August loslos. Die Aufzuchtzeit dauert 61 Tage.

Während die Seehundstation in Friedrichskoog in Schleswig-Holstein bereits mit der Auswilderung der ersten Heuler beginnt, müssen sich die mutterlosen Jungtiere in der Station im niedersächsischen Norddeich noch etwas gedulden. Anfang August sei mit den ersten Auswilderungsfahrten zu rechnen, sagte der Leiter der Aufzuchtstation, Peter Lienau, am Dienstag. In diesem Jahr seien die ersten Heuler an der niedersächsischen Küste vergleichsweise etwas später gefunden worden als in Schleswig-Holstein. Die Aufzuchtzeit bis zur Auswilderung, die in Norddeich im Durchschnitt 61 Tage dauert, verschiebe sich dadurch etwas nach hinten, erklärte Lienau.

Erster Heuler der Saison ausgewildert HANDOUT - 14.05.2021, Friedrichskoog: Der erste Heuler des Jahres ist nach einer gründlichen Begutachtung des Gesundheitszustandes zur Aufzucht in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht worden. Heuler Lønne wog 8,6 Kilogramm, als er in die Seehundstation gebracht wurde.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 26.05.2021, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Der Seehund Lønne liegt am Beckenrand. Am 26. Mai 2021 wurde das Tier als erster Heuler der Saison in den Aufzuchtbereich der Seehundstation Friedrichskoog umgesiedelt. Das Seehundbaby war Mitte Mai als Frühgeburt auf Sylt gefunden worden. Anschließend wurde es für die Aufzucht nach Friedrichskoog übergeben.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 26.05.2021, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Der Seehund Lønne verlässt eine Transporttonne. Am 26. Mai 2021 wurde das Tier als erster Heuler der Saison in den Aufzuchtbereich der Seehundstation Friedrichskoog umgesiedelt. Das Seehundbaby war Mitte Mai als Frühgeburt auf Sylt gefunden worden. Anschließend wurde es für die Aufzucht nach Friedrichskoog übergeben.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 10.06.2021, Norddeich: In der Seehundstation Norddeich ist der erste Heuler der Saison aufgenommen worden. "Luna" ist das erste mutterlos gefundene Tier in diesem Jahr.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Heuler "Lönne" schaut kurz vor der Auswilderung durch ein Gitter der Transportbox. Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.



Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Heuler "Lönne" robbt nach seiner Auswilderung in die Nordsee. Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Heuler schwimmen in einem Becken in der Seehundstation Friedrichskoog. Die Seehundstation hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Heuler schwimmen in einem Becken in der Seehundstation Friedrichskoog. Die Seehundstation hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Friedrichskoog: Ein Heuler schaut durch eine Scheibe an einem Becken in der Seehundstation Friedrichskoog. Die Seehundstation hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Stationstierärztin Ulrike Meinfelder von der Seehundstation Friedrichskoog öffnet die Transportkiste von Heuler "Lönne". Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.



Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Stationstierärztin Ulrike Meinfelder von der Seehundstation Friedrichskoog öffnet die Transportkiste von Heuler "Lönne". Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Heuler "Lönne" robbt aus seiner Transportkiste. Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.

Erster Heuler der Saison ausgewildert 20.07.2021, Schleswig-Holstein, Speicherkoog: Heuler "Lönne" robbt nach seiner Auswilderung in die Nordsee. Die Seehundstation Friedrichskoog hat den ersten Heuler der Saison ausgewildert. Das Tier wurde als Frühgeburt und erster Seehund-Heuler des Jahres 2021 am 11. Mai mit einem Gewicht von 8,6 Kilogramm in List auf Sylt gefunden. Mittlerweile wiegt "Lönne" 25,4 Kilogramm. Weitere kleine Seehunde werden in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls zurück in die Freiheit gelangen.

Bereits Anfang Mai war mit „Luna“ der erste mutterlose Seehund der Saison allein an einem niedersächsischen Deich entdeckt und dann zunächst in einer Quarantänestation gepflegt worden. Damals wog der Heuler 8,1 Kilogramm und war 74 Zentimeter lang. Noch dauere die Pflege an, sagte Lienau.

Letztes Jahr wurden über 100 Heuler aufgepäppelt.

Insgesamt werden in der Seehundstation in Ostfriesland derzeit mehr als 100 Heuler aufgepäppelt. Das seien zu diesem Zeitpunkt etwas weniger Tiere als noch im Vorjahr, sagte der Leiter. In der Saison 2020 wurden zwischen Mitte Mai und Ende Juli 131 Heuler in der Station von Tierpflegern aufgepäppelt und später wieder ausgewildert.

