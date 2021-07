Hildesheim. Im Landeanflug stürzt in Hildesheim ein Ultraleichtflugzeug ab, der Tragschrauber gerät in einen Zaun. Zwei Menschen sterben bei dem Absturz.

Die Maschine sei auf einem Freigelände des Flugplatzes in Hildesheim abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher (Symbolbild).

Flugzeugabsturz Ultraleichtflugzeug in Hildesheim abgestürzt – zwei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Hildesheim sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei auf einem Freigelände des Flugplatzes abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Zu den beiden Opfern war zunächst nichts bekannt, am Boden habe es keine Verletzten oder sonstige Schäden gegeben.

Kleinflugzeug geriet im Landeanflug in einen Zaun und stürzte ab

Bei der abgestürzten Maschine handele es sich um ein Ultraleichtflugzeug, einen sogenannten Tragschrauber, erklärte der Sprecher. Die Maschine sei den bisherigen Ermittlungen zufolge im Landeanflug auf den Flugplatz Hildesheim in den Zaun einer an den Flugplatz angrenzenden Firma geraten und abgestürzt.

Absturzstelle großräumig geräumt

Neben den Polizeibeamten seien auch Experten der Flugsicherung aus Braunschweig an der Unfallstelle im Einsatz, erklärte der Sprecher. Die Absturzstelle sei großräumig abgesperrt worden.

dpa

