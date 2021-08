Hannover. Das Land Niedersachsen investiert 19 Millionen Euro in die Sanierung von Sportstätten. Vor allem Einrichtungen in Hannover und Rotenburg profitieren.

Sportstätten in Niedersachsen Niedersachsen will 55 kommunale Sportstätten sanieren

55 Sportstätten in bekommen in diesem Jahr Sanierungsmittel aus dem mehrjährigen Förderprogramm des Landes. Gerade in der Corona-Pandemie habe sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Sport für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei, teilte das niedersächsische Sportministerium am Freitag mit. „Wenn es keine Sportmöglichkeiten gibt, fehlt unseren Kommunen und damit unserer Gesellschaft etwas ganz Zentrales“, sagte der niedersächsische Sportminister Boris Pistorius (SPD).

Im Jahr 2021 investiert das Land nach Angaben des Ministeriums 19 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von 55 Sportstätten. Im aktuellen Jahr seien mehr als 110 Förderanträge eingegangen.

Sanierungen vor allem in Hannover und Rotenburg

Die höchsten Summen sollen in die Sanierung des Sportleistungszentrums in Hannover sowie in die Renovierung eines Hallenbads in Rotenburg fließen. Die Förderung sei Teil eines auf vier Jahre angelegten Sportstättensanierungsprogramms in Höhe von insgesamt bis zu 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2022.

Das könnte Sie auch noch interessieren

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de