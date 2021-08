Neue Corona-Regeln sind Thema im Gesundheitsausschuss

Die neue Corona-Verordnung in Niedersachsen soll am 25. August in Kraft treten.

Die Änderung der Corona-Verordnung für Niedersachsen ist heute Thema im Sozialausschuss des Landtags. Niedersachsen hatte nach der jüngsten Bund-Länder-Schalte zur Corona-Pandemie angekündigt, sich vom Stufenplan verabschieden zu wollen. Angedacht seien nun Warnstufen, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Details dazu sollten im Ausschuss genannt werden. Auch ein neuer Bewertungsmaßstab soll eingeführt werden, der die Sieben-Tage-Inzidenz mit anderen Parametern – etwa der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern – in Relation setzt.

Die neue Corona-Verordnung soll am 25. August in Kraft treten. 3G – also Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete – wird laut Pörksen in der zukünftigen Strategie der Landesregierung eine entscheidende Rolle spielen.

dpa

