Autodieb rammt Streifenwagen und flieht über A2 durch die Region

Ein Autodieb ist am Mittwochnachmittag mit einem gestohlenen Bulli über die Autobahn 2 bei Braunschweig vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Streifenwagen gerammt. Nachdem der Wagen im Raum Hannover am Mittwoch als gestohlen gemeldet worden war, hatte eine Streife der Autobahnpolizei den Bulli kurz darauf auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen in Fahrtrichtung Osten entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Verfolgungsfahrt durch die Region

An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost sollte das Fahrzeug angehalten werden. Zunächst folgte der Bulli in die Abfahrt, beschleunigte dann aber und fuhr auf der Autobahn weiter bis zur Ausfahrt Lehre/Wendhausen. Im dortigen Kurvenbereich bremste der Fahrer den Wagen abrupt ab, sodass der folgende Streifenwagen auf ihn auffuhr. Als der Bulli-Fahrer dieses Manöver wiederholen wollte, setzte sich der Streifenwagen neben ihn. In diesem Augenblick rammte ihn der Wagen seitlich und flüchtete weiter in Richtung Wendhausen.

Der Polizeiwagen wurde so stark beschädigt, dass er die Verfolgung nur mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen konnte. Hierdurch gelang es dem Bulli-Fahrer, den Streifenwagen kurzfristig abzuschütteln. Nach kurzer Zeit wurde der Bulli verlassen in der Ortschaft Wedesbüttel im Kreis Gifhorn aufgefunden. Eine Absuche nach dem Fahrer mit über zehn Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

