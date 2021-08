Hannover. In der Ferienzeit lassen sich weniger Menschen gegen Corona impfen. Dies macht sich jetzt in den niedersächsischen Arztpraxen bemerkbar.

Die Nachfrage nach Impfterminen in Arztpraxen könnte wieder steigen. Die Impfzentren in Niedersachsen sollen im September schließen (Symbolbild).

Coronaimpfung in Niedersachsen Weniger Nachfrage nach Impfterminen in Niedersachsens Arztpraxen

Die Nachfrage nach Corona-Impfterminen in Arztpraxen in Niedersachsen ist seit Anfang August rückläufig. Das teilte die Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) in Hannover mit. Dies liege an der Urlaubszeit der Patienten und Praxen. Ein weiterer Grund für die rückläufige Entwicklung sei die steigende Zahl der bereits vollständig Geimpften.

Allerdings geht die KVN davon aus, dass die Nachfrage nach Corona-Impfungen in den Arztpraxen künftig wieder ansteigen wird, weil die kostenfreien Corona-Tests ab Oktober wegfallen und die Impfzentren bis Ende September schließen.

Alle niedersächsischen Impfzentren schließen

Auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Impfung ab zwölf Jahren könne dazu beitragen, dass die Impfungen in Arztpraxen wieder zunehmen. Alle 50 Impfzentren in Niedersachsen sollen nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums zum September schließen. Danach sollen mobile Impfteams im Einsatz sein.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell bundesweit geltenden Coronaregeln: Friseur, Fitnessstudio, Einkaufen: Neue Regeln gelten jetzt. Niedersachsen will noch im August die landesweit geltenden Regelungen erneuern.

Welche Regeln zurzeit in Braunschwieg gelten, lesen Sie hier:Inzidenz in Braunschweig bleibt über 35: Was gilt jetzt?

dpa

