Keine Arbeitserlaubnis: Zoll kontrolliert Nagelstudios der Region

Braunschweig. Fahnder des Zoll trafen in Nagelstudios in Braunschweig, Wolfsburg und Gifhorn Personen ohne Arbeitserlaubnis an. Weitere Betriebe waren auffällig.

In einigen Nagelstudios in unserer Region haben die Mitarbeiter keine Arbeitserlaubnis, stellte der Zoll am Freitag fest.

Bei der Überprüfung von mehreren Nagelstudios in Niedersachsen haben Fahnder des Zolls zahlreiche Verstöße festgestellt. Alleine bei der Kontrolle von vier Studios im Bereich Braunschweig, Wolfsburg und Gifhorn trafen die Ermittler in jedem der Betriebe auf mindestens einen Menschen, der sich nicht in Deutschland aufhalten durfte oder keine Arbeitserlaubnis hatte, teilte der Zoll am Freitag mit.

Ein Großteil der Betroffenen gab an, dass es ihr erster Arbeitstag sei oder sie nur zufällig Bekannte oder Freunde besuchten, hieß es weiter.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Weitere Verstöße gegen Mindestlohn und Schwarzarbeit

Auch im südlichen Niedersachsen, in den Landkreisen Göttingen, Hameln und Hildesheim, wurden weitere 23 Nagelstudios kontrolliert. Bei 47 Beschäftigten fielen den Beamten 16 Delikte auf. Dabei handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen den Mindestlohn, Schwarzarbeit und ausländerrechtliche Verstöße. Die Kontrollen fanden laut Zoll am Dienstag und am Donnerstag statt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de