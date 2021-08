Sieben Polizeiwagen verfolgen 19-Jährigen bis nach Goslar

Mehr als eine halbe Stunde lang ist ein 19 Jahre alter Autofahrer der Polizei im Landkreis Harz bis nach Goslar davongefahren. An der Verfolgung waren am frühen Samstagmorgen sieben Einsatzwagen aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen beteiligt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Demnach wollten Beamte den 19-Jährigen gegen 3.20 Uhr in Wernigerode kontrollieren. Der Fahrer aber gab Gas. Er raste durch den Landkreis Harz über Osterwieck nach Niedersachsen. Dort endete die Flucht gegen 4 Uhr in Hahndorf, das zu Goslar gehört. Vor einer Polizeisperre bog der 19-Jährige in einen Weg ab und fuhr in eine Leitplanke.

Ein Drogentest verlief positiv. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug. Es sei geringer Sachschaden entstanden, hieß es.

Oldenburger Polizei geht gegen Autoposer vor

Bei Kontrollen von sogenannten Autoposern in Oldenburg hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, registrierten sie am Freitag 34 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Polizei und Ordnungsamt überprüften insgesamt 37 Fahrzeuge und stellten unter anderem illegale technische Veränderungen an Fahrzeugen fest. Solche führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Beamten stellten drei Autos und ein Kraftrad sicher, um sie durch einen Gutachter überprüfen zu lassen. Gegen einen der Kontrollierten wird zudem ermittelt, weil er einen Polizisten beleidigte.

Die Oldenburger Polizei hat im Jahr 2018 die Kontrollgruppe „Autotuning“ gegründet, weil sich viele Menschen über Autoposer beschwerten. Zur Gruppe gehören rund 30 Beamtinnen und Beamten, die unter anderem von externen Fachkräften ausgebildet wurden, um Mitglieder der Szene qualifiziert und beweissicher kontrollieren zu können. Autoposer mit PS-starken und lärmenden Fahrzeugen führen in vielen Städten zu Lärmbelästigung und Gefahren im Straßenverkehr.

