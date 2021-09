Kommt die 2G-Regelung für Niedersachsens Kulturbereich?

Hannover. Die CDU-Fraktion in Niedersachsen fordert die Möglichkeit zur 2G-Regel für Veranstaltungen im Kulturbereich. Private Veranstalter können das bereits.

Für den Kulturbereich oder Veranstaltungen sollte nach Ansicht der CDU-Fraktion in Niedersachsen künftig die sogenannte 2G-Regelung möglich sein. „Wir möchten die 2G-Regel“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Dirk Toepffer, am Freitag in Hannover. Nach der 2G-Regel wird der Zutritt zu bestimmten Bereichen nur gewährt, wenn Menschen gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind.

Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann nicht mehr aus. Toepffer betonte die bedrohliche Lage für viele Kultur- und Veranstaltungsbetriebe in der Corona-Krise. Mit einer 2G-Regelung könnten mehr Zuschauer möglich sein.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Private Veranstalter können bereits die 2G-Regel benutzen

Die derzeitige Corona-Landesverordnung ist noch bis zum 22. September gültig. Dadurch können Betreiber von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars bereits den Zugang auf Gäste beschränken, die geimpft oder genesen sind. Dann muss zum Beispiel keine Maske mehr getragen werden.

Mehr zum Thema Corona

Privaten Veranstaltern ist es bereits freigestellt, die 2G-Regel einzuführen. Weitere Lockerungen, zum Beispiel der Wegfall der Maskenpflicht, ist damit dann jedoch nicht verbunden.

Über die Option einer 2G-Regel wird diskutiert

Die neue Verordnung werde derzeit diskutiert, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits gesagt, dass die 2G-Regel ab einem bestimmten Punkt für viele Bereiche denkbar wäre.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de