Hannover. In Niedersachsen mussten sich Schülerinnen und Schüler seit Schuljahresbeginn täglich auf das Coronavirus testen. Nun sind die Tests seltener nötig.

Schule und Corona Keine täglichen Corona-Tests mehr für Schüler in Niedersachsen

Von Montag an müssen sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nicht mehr jeden Tag auf das Coronavirus testen. Nach Angaben des Kultusministeriums wird dies nun noch dreimal die Woche sein – am Montag, Mittwoch und Freitag.

Nach den Sommerferien mussten sich die Schülerinnen und Schüler somit rund eineinhalb Wochen lang jeden Schultag testen. Ausgenommen von der Testpflicht sind laut Ministerium Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind.

30 Prozent der Jugendlichen in Niedersachsen vollständig geimpft

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind im Bundesland rund 44 Prozent der 12 bis 17-Jährigen einmal geimpft, rund 30 Prozent sind vollständig geimpft. Damit zählt Niedersachsen zu den Bundesländern, in denen diese Quoten am höchsten sind. Kinder, die jünger als 12 Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen.

dpa

