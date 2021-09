Polizeisammler Niedersachsen 64-Jähriger starb in Cuxhaven bei medizinischem Notfall in Auto

In Cuxhaven ist ein 64 Jahre alter Mann am Donnerstag während des Autofahrens am Steuer gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatten Zeugen gesehen, wie er gerade auf einen Parkplatz im Hafengebiet nahe der Alten Liebe einbiegen wollte. Plötzlich habe sich das Auto ruckartig erst nach vorn, dann nach hinten bewegt. Außerdem sei es gegen mehrere Poller gekracht. Der Mann hatte demnach offensichtlich ein akutes medizinisches Problem, erklärte eine Beamtin. Rettungskräfte hätten versucht, ihn noch wiederzubeleben, er sei jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Auch die „Cuxhavener Nachrichten“ berichteten über den Vorfall.

Brand in Wohnhaus in Molbergen

Ein Wohnhaus ist in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) in der Nacht zu Freitag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 60-Jährige in der Ortschaft Peheim, dass in einer unmittelbar an ihr Haus grenzenden Halle offenbar ein Feuer ausgebrochen war. Sie lief daraufhin zu einem Nachbarn, um Hilfe zu holen. Als sie zurückkehrte, hatten die Flammen bereits auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Haus ist jedoch nach Angaben der Polizei zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brennende Altpapiercontainer – zwei Mädchen in Haft

Nach einer Serie von brennenden Altpapiercontainern in Lüneburg sind dort Haftbefehle gegen zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren erlassen worden. In der Nacht auf Donnerstag hatte es im Stadtgebiet acht Brände von Mülltonnen und Altpapiercontainern gegeben. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, werde in 30 ähnlichen Fällen innerhalb der vergangenen vier Wochen ermittelt.

In der Nacht auf Donnerstag wurde unter anderem ein Container am Marienplatz in Brand gesteckt, wie es von der Polizei hieß. Das Feuer griff auf drei weitere Altpapiercontainer über, ein Auto wurde beschädigt und mehrere Fensterscheiben platzten durch die Hitze. Die Ermittler verdächtigen neben den beiden Mädchen einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen, alle vier wurden festgenommen. Die beiden jungen Männer wurden wegen fehlender Haftgründe aber wieder aus dem Gewahrsam entlassen, wie es hieß.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de