Wahlen in Niedersachsen Wahlbeteiligung am Nachmittag landesweit bei rund 63,3 Prozent

Bis zum Nachmittag um 16.30 Uhr haben in Niedersachsen 63,28 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in Wahllokalen abgegeben. Dies entspricht ungefähr der Beteiligung bei der Bundestagswahl 2017, wie die Landeswahlleitung in Hannover mitteilte. Vor vier Jahren hatten zwischen 8.00 und 16.30 Uhr bereits 63,32 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Unklar ist, wie viele Menschen landesweit von der Briefwahl Gebrauch machten.

Für die Bundestagswahl hatten dieses Mal nach Angaben der Landeswahlleitung knapp 30 Prozent der gut sechs Millionen niedersächsischen Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. 2017 lag die endgültige Wahlbeteiligung bei 76,4 Prozent. Die Wahllokale sind an diesem Sonntag noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Ein vorläufiges amtliches Endergebnis wird am frühen Montagmorgen erwartet.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit einem sehr spannenden Wahlabend. „Natürlich hoffe ich, dass die SPD gewinnt, aber wir werden es erst wissen, wenn die Hochrechnungen vorliegen, und das könnte auch später werden“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag nach der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Hannover. „In jedem Fall habe ich eine richtig gute Stimmung“, betonte Weil. „Noch vor zwei Monaten hat niemand einen Pfifferling auf die SPD gegeben. Wir haben eine wirklich beeindruckende Aufholjagd der SPD erlebt, die insbesondere auch mit Olaf Scholz zusammenhängt und deswegen sehe ich dem Rest des Tages frohgemut entgegen.“

Stephan Weil spricht sich gegen Große Koalition im Bund aus

Der niedersächsische SPD-Landeschef sprach sich auf Nachfrage gegen eine Fortführung der Großen Koalition im Bund aus. „Das ist einmal ein Thema, wo sich ausnahmsweise einmal fast alle einig sind. Dass eine Fortführung einer Großen Koalition, die inzwischen ja gar nicht mehr so groß wäre, keine gute Idee ist“, sagte Weil. Deutschland brauche einen Aufbruch. In Niedersachsen sind gut sechs Millionen Menschen wahlberechtigt. Am Morgen lag die Wahlbeteiligung bereits höher als bei der vorigen Bundestagswahl 2017.

In Niedersachsen laufen die Abstimmungen zur Bundestagswahl und vielerorts auch zu den Stichwahlen. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen dürfen an diesem Sonntag rund 6 Millionen Niedersachsen nicht nur über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden, sondern bei Stichwahlen auch über die Führungsspitze in etlichen Städten und Gemeinden in Niedersachsen.

In vielen Großstädten gibt es OB-Stichwahlen

In acht großen niedersächsischen Städten wird am Sonntag darüber abgestimmt, wer neuer Oberbürgermeister wird: In Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg, Göttingen, Goslar, Wolfsburg und Delmenhorst. In der Region Hannover wird über das Amt des Regionspräsidenten und in den Kreisen Peine, Göttingen, Hildesheim, Gifhorn, Helmstedt, Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch über neue Landräte entschieden.

Interesse an der Briefwahl auch für den heutigen Wahltermin groß

Viele Menschen dürften bereits gewählt haben: Schon in den vergangenen Wochen war das Interesse an der Briefwahl überall in Niedersachsen groß. Auch bei den Briefwahlanträgen zur Bundestagswahl und den Stichwahlen zeichnete sich vielerorts eine erhöhte Nachfrage ab. Nach vereinzelt längeren Wartezeiten in den Wahllokalen bei den Kommunalwahlen wollten mehrere Städte in Niedersachsen zur Bundestagswahl nachbessern, etwa mit mehr Wahlkabinen.

dpa

