18-jähriger erfasst Kind auf Kettcar mit seinem Auto

Hannover. Auf der A1 fängt ein Wohnmobil Feuer, in Osnabrück ist ein Fußgänger von einem Auto gerammt worden, da er bei Rot die Straße querte. Der Überblick.

Die Polizei hatte in Niedersachsen zahlreiche Einsätze.

Im Kreis Grafschaft Bentheim hat ein 18-Jähriger mit seinem Auto ein achtjähriges Kind auf einem Kettcar erfasst. Das Kind wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Junge mit seinem Kettcar auf eine Straßenkreuzung, wo er von dem 18-Jährigen mit seinem Wagen erfasst wurde. Der Achtjährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Samstagmittag aufgenommen.

33-Jähriger rammt mit seinem Auto einen Baum und starb

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Göttingen ist ein Autofahrer getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 33 Jahre alte Mann am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache von der Landstraße 569 abgekommen. Der Mann rammte einen Baum und starb noch am Unfallort. Für die Bergungsarbeiten war die L 569 teilweise voll gesperrt.

Wohnmobil fängt bei Cloppenburg Feuer – 380.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Wohnmobils auf der Autobahn 1 bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist ein Schaden von etwa 380.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug fing am Samstagmittag während der Fahrt aus zunächst ungeklärten Gründen Feuer, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Der Fahrer fuhr das Wohnmobil auf einen Autobahnparkplatz. Er konnte sich gemeinsam mit seiner Frau unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug retten, bevor dieses vollständig den Flammen zum Opfer fiel.

Wegen starker Rauchentwicklung und der Explosionsgefahr durch Gasflaschen im Wohnmobil, war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt. Neben dem Fahrzeug wurden die Fahrbahndecke des Parkplatzes, drei Bäume und eine Mülltonne durch das Feuer beschädigt.

Bei Rot über die Straße: Fußgänger in Osnabrück lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist auf einer Osnabrücker Kreuzung von einem Auto gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 46-Jährige eine rote Ampel missachtet und die Straße überquert. Ein 44-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann auf der Kreuzung. Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleinwagen des 44-Jährigen wurde bei dem Unfall vom Freitagabend nach Polizeiangaben ebenfalls beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Frontalzusammenstoß mit Laster – drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Rotenburg sind am Sonntagvormittag vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben seien ein Auto und ein Lastwagen frontal zusammengestoßen. Über den Unfallhergang machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Bei dem Rettungseinsatz kamen unter anderem drei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Weitere Angaben sollten am Montag folgen.

dpa

