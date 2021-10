Im Südosten Niedersachsens ist am Wochenende eher mit Sonnenstrahlen zu rechnen als im Nordwesten.

Wetter in Niedersachsen

Wetter in Niedersachsen Südosten Niedersachsens beim Wochenendwetter im Vorteil

Der Südosten Niedersachsens hat am Wochenende bessere Chancen auf freundliches Wetter als der Nordwesten. Richtung Harz werde mit mehr Auflockerungen und Sonne als im Weser-Ems-Gebiet gerechnet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Während im Harzvorland am Samstag bis zu 20 Grad möglich sind, erreicht der Nordwesten höchstens 16 Grad.

Eine ähnliche Verteilung erwarten die Wetterexperten auch am Sonntag. Zwischen Harz und Wendland dürfte es mit 22 Grad am freundlichsten werden. Richtung Küste wird es mit mehr Wind kühler bei etwa 18 Grad.

dpa

