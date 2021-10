Niedersachsen fördert Lastenrad-Käufe mit bis zu 800 Euro

Hannover. Der Fördertopf der N-Bank hat ein Volumen von 700.000 Euro. Das Land will, dass mehr Menschen vom Auto aufs Rad umsteigen.

Bei dem Kauf eines Lastenrades können Menschen in Niedersachsen bis zu 800 Euro Förderung vom Land erhalten. Die Anträge könnten nun bei der N-Bank gestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Wer sich ein Lastenrad ohne elektrischen Antrieb kauft, erhält demnach 400 Euro. Bei einem E-Lastenrad sind es 800 Euro Förderung. Für dieses Programm stehen dieses Jahr laut Ministerium 700.000 Euro zur Verfügung.

„Mit unserer Förderung wollen wir dazu beitragen, dass künftig noch mehr Menschen gerade auf kurzen Strecken vom Auto aufs Lastenrad umsteigen und dass auch Warentransporte auf das umweltfreundliche Lastenrad verlagert werden“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) laut Mitteilung.

Land reduziert Förderung von fünf Millionen auf 700.000 Euro

Ursprünglich waren für diese Förderung fünf Millionen Euro vorgesehen. Das Ministerium hatte die Kürzung unter anderem damit begründet, dass der Bund seine Fördergelder erhöht habe.

