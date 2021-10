Polizei erschießt Mann in Flüchtlingsheim

Polizisten haben bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Harsefeld (Kreis Stade) einen Asylbewerber erschossen. Sie seien am späten Sonntagabend in dem Heim auf einen 40-jährigen Mann aus dem Sudan gestoßen, der mit einem Messer bewaffnet war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. „Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Messer an, weshalb diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch machten und mehrere Schüsse abgaben“, hieß es.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, waren Polizeikräfte am Sonntag schon vorher zweimal in die Unterkunft gerufen worden, weil dieser Mann angeblich andere bedrohte. Die Polizei habe versucht, seine Einweisung in die Psychiatrie zu erwirken. Dies habe ein Gericht aber abgelehnt. Gegen 23.30 Uhr seien die Einsatzkräfte von Anwohnern erneut alarmiert worden, weil der 40-Jährige mit einem Messer drohe.

Der Flüchtling sei im Krankenhaus Stade gestorben. Die Staatsanwaltschaft Stade habe ein Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Polizeibeamten wegen Totschlags eingeleitet. Die Polizeiinspektion Cuxhaven, die zur Polizeidirektion Oldenburg gehört, sei mit den Ermittlungen beauftragt worden. Zu klären sei insbesondere, ob die Polizeibeamten in Notwehr gehandelt hätten.

Bahnfahrer bedrohen Zugbegleiterinnen

Zwei Bahnfahrer haben in Niedersachsen Zugbegleiterinnen bedroht und sind von der Bundespolizei festgenommen worden. In einem Fall drohte ein 33-Jähriger in einem Regionalexpress Osnabrück-Bremen der Schaffnerin, er werde „ihr einen Stift in den Hals rammen“, wie die Bundespolizeiinspektion Bremen am Montag mitteilte. Der Hintergrund sei unklar. Gegen den Mann lägen aber schon etwa 45 Anzeigen wegen Schwarzfahrens, Diebstählen, Körperverletzung und Angriffen auf Vollstreckungsbeamte vor.

Im zweiten Fall pöbelte ein 53-jähriger Mann Fahrgäste in einem ICE zwischen Hannover und Lüneburg an. Als die Zugbegleiterin ihn ermahnte, drohte er, „die Angelegenheit das nächste Mal mit einem Schlachtermesser zu regeln“. Er wurde in Lüneburg festgenommen. Beide Vorfälle ereigneten sich den Angaben nach am Samstag.

28-Jähriger bei Unfall im Kreis Rotenburg getötet

Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 117 zwischen Wilstedt und Bülstedt ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben am Montag gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Wilstedt unterwegs, als er in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Feuer zerstört Reetdachhaus

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist in der Nacht zum Montag ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Nach Angaben der Feuerwehr war das Haus nicht bewohnt. Knapp 150 Kräfte seien im Einsatz gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Montagmorgen. Benachbarte Gebäude seien nicht betroffen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

