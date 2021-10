Blindgänger: Rettungskräfte evakuieren Göttinger Innenstadt

Rettungskräfte brachten die Menschen am Donnerstagvormittag aus dem Gefahrenbereich in Göttingen.

Wegen des Fundes eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg werden Teile der Göttinger Innenstadt am Donnerstagvormittag geräumt.

Bei Bauarbeiten am Auditorium der Georg-August-Universität im Zentrum sei am Morgen eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen sei vor Ort und untersuche die Bombe.

Evakuierung in Göttingen: Umkreis von 1.000 Metern wird geräumt

Eine Polizeisprecherin sagte, in einem Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort am Weender Tor seien Rettungskräfte dabei, Menschen aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit zu bringen. Wie viele Menschen betroffen sind, war laut Stadt und Polizei zunächst unklar. Die Stadt richtete Sammelstellen ein.

Der Innenstadtbereich wird am Donnerstag in einem Radius von 1.000 Metern abgesperrt (blauer Kreis), der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort. Foto: Polizei Göttingen

Das von der Räumung betroffene Gebiet umfasst den Angaben zufolge vor allem Teile der Innenstadt sowie des nördlichen und des westlichen Stadtgebietes.

Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich umgehend zu verlassen. Es gibt Straßensperrungen, Busse werden großräumig umgeleitet.

Zugausfälle nach Bombenfund: Hauptbahnhof Göttingen gesperrt

Auch der Bahnverkehr war von der Evakuierung betroffen. Der Göttinger Hauptbahnhof wurde gesperrt, wie eine Bahnsprecherin sagte. Im Regionalverkehr zwischen Göttingen und Nordhausen fielen Züge aus.

Der Fernverkehr wurde wegen der Sperrung über Altenbeken in Nordrhein-Westfalen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch laut Bahn um 80 Minuten.

Die Stadt Göttingen hat ein Bürgertelefon unter 0551/7075100 eingerichtet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de