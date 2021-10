Messer-Attacke auf Uni-Campus: 21-Jähriger am Hals verletzt

Lüneburg. Ein Student wurde in Lüneburg von einem Mann mit Messer angegriffen und in Hannover schnappten Ermittler zwei Diebe. Polizeieinsätze in Niedersachsen.

Mit einem Messer hat ein Mann auf einer Wiese vor der Universität in Lüneburg einen 21-Jährigen angegriffen und am Hals verletzt. Der 21-Jährige, der zuvor als Tutor mit einer Gruppe von Studenten auf der sogenannten Mensawiese Sport gemacht hatte, kam mit oberflächlichen Schnittverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer flüchtete nach der Tat am Montagvormittag auf einem Fahrrad. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine umfangreiche Fahndung ein.

Ein Polizist auf Streife entdeckte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in einem anderen Stadtteil Lüneburgs auf dem Rad und verfolgte ihn. Zusammen mit einer weiteren Polizeistreife wurde der Mann schließlich festgenommen.

Den Angaben zufolge gibt es bislang keine Hinweise, dass der 28-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Lüneburg eine persönliche Verbindung zur Universität oder zu dem Opfer hat. Zudem schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann bei der Tat unter Drogeneinfluss stand. Es werde davon ausgegangen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sagte ein Polizeisprecher. Es wurden Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen.

Unbekannter überfällt Paar in Wohnhaus in Hemsbünde

Ein Unbekannter hat eine 47-jährige Frau und ihren 53 Jahre alten Partner in deren Wohnhaus überfallen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Mann in der Nacht zum Sonntag in Hemsbünde (Kreis Rotenburg) gegen 0.30 Uhr über die Terrasse in das Wohnzimmer des Paares ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf beide Bewohner verletzt worden seien. Der Mann floh demnach durch die Haustür in unbekannte Richtung.

Video überführt Taschendiebe am Hauptbahnhof in Hannover

Mit Hilfe einer Videoüberwachung hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hannover zwei mutmaßliche Taschendiebe gestellt und einer Frau ihren Rucksack zurückgegeben. Die 57 Jahre alte Frau kaufte sich am Samstagmorgen ein Ticket an einem Automaten, als Unbekannte den Rucksack vom Gepäckträger des Fahrrads der Frau entwendeten, wie die Polizei mitteilte.

Im Rucksack waren Smartphone, Brille und Schlüssel. Die Frau informierte die Polizei, die ein Video auswertete, auf der zwei Verdächtige zu sehen waren. Zivilfahnder hätten die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren kurze Zeit später festgenommen. Die Beamten hätten neben dem Diebesgut auch zwei Messer und Marihuana entdeckt.

