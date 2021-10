Drei kleine Alltags-Tipps für ein nachhaltiges Leben

Weniger Müll, mehr Fahrrad fahren, regional und Bio einkaufen – nachhaltig zu leben wird für immer mehr Menschen immer wichtiger – auch in unserer Redaktion. Unsere Autorinnen und Autoren berichten aus ihrem eigenen Alltag und erzählen, wie sie versuchen, nachhaltig zu leben. Was klappt, und wo es manchmal schwer fällt. Hier lesen Sie einfache Tipps und Tricks, wie Sie Nachhaltigkeit in Ihren Alltag integrieren können.

Tipp Nummer 1: Selbstgenähte Brötchentüten

Nichts geht am Sonntagmorgen über ein ausladendes Frühstück mit leckeren Brötchen. Unser Bäcker liegt nur 3 Gehminuten von der Wohnung entfernt. Für diesen Weg haben die Verkäuferinnen die Brötchen immer in eine Papiertüte gepackt, die zu Hause dann direkt in den Müll gewandert ist. Das muss nicht sein, dachte ich mir. Deshalb habe ich (Anna K. Waiblinger, Redakteurin dieser Zeitung) mich an die Nähmaschine gesetzt und aus alten Geschirrhandtüchern Brötchentüten genäht.

Eine selbst genähte Brötchentüte hilft, Müll zu vermeiden. Foto: Anna Waiblinger

Das geht super schnell, einmal die Seiten der Handtücher zusammennähen, oben einen Tunnelzug für eine Kordel platzieren – zack, war etwas Neues, Nachhaltiges entstanden. Das Internet ist voller Anleitungen – hier binden wir Ihnen ein Youtube-Video ein.

Die Bäckerei-Verkäuferinnen fanden die Idee klasse. Und mein Umfeld auch – die Brötchentüten waren ein beliebtes (und oft gewünschtes) Geschenk für Freunde und Familie.

Tipp Nummer 2: Regenwürmer auf dem Balkon

Ein Kompost ist etwas Faszinierendes: Man gibt organischen Müll wie Apfelreste, Salatblätter oder Gurken- und Möhrenenden hinein, und heraus kommt gehaltvolle Komposterde und Flüssigdünger. Und das Beste: Es braucht noch nicht einmal einen Garten dafür. Ich (Hannah Schmitz, Redakteurin dieser Zeitung) habe mir bei einem österreichischen, kleinen aber feinen Anbieter einen Bausatz für eine sogenannte „Wurmkiste“ bestellt und zusammengeschraubt und -geklebt.

Die Holzkiste steht auf meinem Balkon und bietet dank Sitzpolster auch gleich Gelegenheit zum, nunja, sitzen. Hebt man den Deckel, um neues „Futter“ für die Regenwürmer – die ich gleich mitbestellt habe – hineinzuwerfen, steigt schöne Kompostwärme und ein schöner, erdiger Geruch auf. Das einzige, worauf man achten muss: Ausreichend Feuchtigkeit und Papierschnitzel (zum Beispiel eine alte Braunschweiger Zeitung) und eine zeitlang etwas von der mitgelieferten Mineralmischung hinzugeben. Die beim Kompost angefallene überschüssige Flüssigkeit (Flüssigdünger) habe ich schon einmal „geerntet“ und meinen Balkon-Pflanzen verabreicht – und ich glaube, oder ich bilde es mir zumindest ein, dass ihnen das gut getan hat.

Regenwürmer sind super Helferlein. Foto: Martin Schutt / dpa

Das Nachhaltige daran: Ich brauche seitdem keine Plastiktüten mehr für den Biomüll, Bananenschalen und Zitronen, die nicht in den Kompost dürfen, werfe ich so in die Biomülltonne. Und außerdem bekommt man durch den Kompost wieder ein wenig mehr Gespür für natürliche Prozesse - ganz bestimmt auch toll für Kinder! Infos über den Bau einer Kompostkiste finden Sie zum Beispiel hier.

Tipp Nummer 3: Obst- und Gemüsekalender

Über diesen Tipp werden ältere Semester vermutlich nur müde lächeln. Bei denen, die mit Bananen, Avocados, Granatäpfeln, Kaktusfeigen und Tomaten, die ganzjährig in einem riesigen Angebot im Supermarkt liegen, aufgewachsen sind, ist das Bewusstsein für saisonales Obst und Gemüse ein wenig verloren gegangen. Und selbst auf dem Wochenmarkt ist ein Angebot weit über saisonales und regionales Obst und Gemüse hinaus vorhanden. Woran also orientieren?

Das Angebot an Obst und Gemüse im Supermarkt ist riesig – wie kann man da saisonale Ware erkennen? Foto: Jens Büttner / dpa

Um auf „Nummer sicher“ zu gehen, hängt am Kühlschrank meines Mannes und mir (Anna K. Waiblinger, Redakteurin dieser Zeitung) ein Saison-Kalender. Der sieht nicht nur hübsch aus, sondern ist auch super praktisch. Mit ihm beschäftigen wir uns kurz, bevor wir einkaufen gehen: Welches Obst und Gemüse ist jetzt hier bei uns reif? Wie kann ich also lange Transportwege und energieaufwendige Lagerung vermeiden?

Und noch ein kleiner Tipp: Weil ich auch nach dem Frühsommer noch Lust auf Erdbeeren habe, koche ich sie einfach zu Marmelade ein. So habe ich länger etwas von ihnen. Das kann man natürlich auch mit anderem Obst oder Gemüse machen!

