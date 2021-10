Fahrer mit 3,38 Promille in Niedersachsen unterwegs

Burgdorf. Zwei Autofahrer sind am Sonntag gegen Bäume geprallt – mehrere Menschen haben sich dabei verletzt. Ein Überblick über Einsätze in Niedersachsen.

Einen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,38 Promille hat die Polizei in Burgdorf nahe Hannover aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen des 38-Jährigen sei einem Zeugen aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte am Freitag den Atemalkoholwert des Mannes messen.

Der 38-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

35-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 35-Jähriger auf der B213 in der Nähe von Meppen (Landkreis Emsland) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und stieß gegen den Baum.

Durch den Aufprall wurde der Motor aus dem Fahrzeug gerissen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, musste nach Angaben der Polizei aber nicht aus dem Wagen befreit werden. Ob sich noch weitere Insassen in dem Fahrzeug befanden, konnte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

Auto prallt gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Northeim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache nach links von einer Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort stieß das Auto zunächst gegen einen Stein und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Der 19-Jährige und ein 30 Jahre alter Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person, die sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt.

dpa

