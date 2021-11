Unfälle in Niedersachsen Schwerer Unfall in Niedersachsen: Fußgänger und Hund starben

Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist beim Verfolgen seines Hundes im ostfriesischen Filsum von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, gab der Autofahrer an, zunächst auf einer Landstraße im Ortsteil Brückenfehn (Landkreis Leer) einen Hund bemerkt zu haben, der am frühen Freitagabend von links aus einer Einmündung über die Straße lief.

Kurz darauf folgte der 22-Jährige, der nach Erkenntnissen der Polizei wohl seinem Hund hinterherlief. Der 46 Jahre alte Autofahrer konnte laut den Beamten nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste beide. Der Fußgänger und der Hund kamen bei dem Unfall ums Leben. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Fahrer ohne Führerschein kracht mit Auto gegen Baum - vier Verletzte

Bei einem Autounfall im Landkreis Cloppenburg sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 20 Jahre alter Fahrer am Samstagmorgen mit seinem Wagen auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer und seine drei Mitfahrer, zwei Frauen im Alter von 23 und 27 Jahren sowie ein 22 Jahre alter Mann, wurden verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Feuerwehr musste zudem einen Hund, der sich im Kofferraum des Wagens befand und nach dem Unfall fort lief, wieder einfangen.

Ersten Ermittlungen zufolge besitzt der 20-Jährige keine Fahrerlaubnis. Zudem soll er unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zwei Lastwagen stoßen bei Laatzen zusammen - beide Fahrer verletzt

Zwei Lastwagenfahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer beiden Fahrzeuge bei Laatzen in der Region Hannover verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, kam ein 50 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen samt Anhänger aus bislang unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 443 in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er am Freitagabend mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 41 Jahre alten Fahrers zusammen. Der Lastwagen mit Anhänger kam nach Angaben der Feuerwehr erst rund 150 Meter nach der Kollision auf einem Parkplatz zum Stehen.

Die Feuerwehr befreite beide Fahrer aus ihren Kabinen. Beide kamen mit Rettungswagen in Kliniken. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten bis in den frühen Samstagmorgen gesperrt werden.

dpa

