Wernigerode. Skilangläufer können sich bei ausreichend Schnee auf 150 Kilometer Loipen freuen. Die Spurgeräte warten in Sonnenberg und Torfhaus auf ihren Einsatz.

Am Montag haben die Städtischen Betriebe Braunlage die Loipenspurgeräte zu den Stützpunkten Sonnenberg und Torfhaus gebracht.

Tourismus im Harz Vorbereitungen für die Wintersportsaison im Harz laufen an

Der Oberharz steht kurz vor dem Wintereinbruch, auf dem Brocken ist Anfang November bereits der erste Schnee gefallen. Und nun sind auch die Vorbereitungen für die Wintersportsaison im Nationalpark Harz angelaufen: Am vergangenen Montag haben die Städtischen Betriebe Braunlage die Loipenspurgeräte zu den Stützpunkten Sonnenberg und Torfhaus gebracht, wie der Nationalpark Harz nun mitteilte. Bereits im Sommer wurden umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Strecken getätigt, indem Totholz aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich entfernt wurde. Nun heißt es: Warten auf den Schnee.

Wenn das Wetter mitspielt, könnten sich Harzer und die Touristen auf eine wundervolle Winterlandschaft freuen, verspricht die Mitteilung. Das Interesse der Besucherinnen und Besucher sei hoch, der Harz mit seinen Hochlagen für Wintersportfans ein beliebtes Ziel.

Rund 150 Kilometer Loipen – bei ausreichender Schneelage

Für die Skilangläufer präpariere der Nationalpark bei ausreichender Schneelage rund 150 Kilometer Loipen vor allem in den höheren Bereichen. Sie liegen in den Höhenlagen von 350 bis 930 Metern – vom Schwierigkeitsgrad leicht über mittel bis schwer sei alles dabei. Hinzu kämen noch etwa 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege, die zum einen die Loipensysteme miteinander verbinden, zum anderen aber auch weitere Waldbereiche erschließen. Loipen und Winterwanderwege im Nationalpark sind aktiver Naturschutz: Durch die gezielte Besucherlenkung auf gut präparierten Wegen werden störempfindliche Bereiche beruhigt und damit Schäden an Fauna und Flora vermieden.

Für die Nationalparkförster Henning Ohmes und Gustl Bock ist der Beginn der kalten Jahreszeit jedoch eine zweischneidige Angelegenheit – auf der einen Seite warten noch tausende Laubbäumchen darauf, gepflanzt zu werden, auf der anderen Seite besteht bei den Kollegen schon große Vorfreude auf das Loipenspuren.

