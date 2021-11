Hannover will mehr mobile Impfteams – Tickets als Impfanreiz?

Hannover. Vor der 2G-Ausweitung in Niedersachsen steigt die Zahl der Erstimpfungen leicht an. Zwei von drei Impfungen sind jedoch Booster-Impfungen.

Im Kampf gegen steigende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie will die Region Hannover mehr Menschen impfen – und das auch schneller. Dazu solle die Zahl der mobilen Impfteams von 16 auf 32 verdoppelt werden, sagte eine Regionssprecherin am Mittwoch. Einen entsprechenden Beschluss habe die Regionsversammlung gefasst. Außerdem sei man dabei, über Anreize für eine Impfung nachzudenken – Regionspräsident Steffen Krach sei für alles offen, was einen Impfanreiz schaffe. Vorgeschlagen habe der SPD-Politiker etwa Freikarten für Hannover 96, Kino, Fitnessstudios, Schwimmhallen oder einen Besuch im Zoo Hannover. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums wird die Zahl der mobilen Impfteams landesweit von 134 auf mehr als 200 angehoben. Das entspreche einem Impfteam pro 40.000 Einwohner. Laut der Regionssprecherin würde das für die Region Hannover 29 mobile Teams bedeuten, Ziel seien aber die genannten 32. Die Kosten übernimmt das Land.

Zwei von drei Impfungen derzeit sind Booster-Impfungen

Wie die Sprecherin sagte, ist die Nachfrage vor allem nach Booster-Impfungen groß. Deren Anteil habe in den vergangenen zwei Wochen bei 70 Prozent gelegen, immerhin 30 Prozent seien aber Erst- und Zweitimpfungen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner lag in der Region Hannover nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch bei 148,6.

Leichter Anstieg der Erstimpfungen vor 2G-Ausweitung

Vor der Ausweitung der 2G-Regelungen in Niedersachsen legt die Zahl der Corona-Erstimpfungen im Land wieder etwas zu. „Wir sehen eine Zunahme bei den Erstimpfungen, die aber noch verhältnismäßig gering ist“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. So habe es am Dienstag 4163 Erstimpfungen gegeben – das seien etwa 1000 mehr als eine Woche zuvor.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte Ende vergangener Woche angekündigt, die 2G-Regel auf weitere Bereiche des öffentlichen Lebens in Niedersachsen auszuweiten. Der Zugang ist dann nur noch geimpften oder genesenen Menschen gestattet. Bisher sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 69,5 Prozent der Niedersachsen vollständig geimpft. Etwa fünf Prozent haben zudem bereits die Auffrischungsimpfung erhalten, vor allem über 60-Jährige.

