Landtagswahl Niedersachsen: SPD in Umfrage klar vorn

Hannover. In einer Umfrage zur Landtagswahl im nächsten Jahr liegt die SPD klar vorn. Gefolgt wird sie von der CDU und den Grünen.

Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die SPD in einer Umfrage deutlich vor ihrem Koalitionspartner CDU. Die Sozialdemokraten wären demnach mit 36 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von CDU (23 Prozent) und Grünen (16 Prozent). FDP (10 Prozent) und AfD (7 Prozent) wären weiterhin im Landtag vertreten, die Linke (3 Prozent) würde die Rückkehr ins Leineschloss verpassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Neben einer Fortsetzung der großen Koalition aus SPD und CDU wäre mit diesen Werten auch eine Neuauflage von Rot-Grün denkbar.

Zufriedenheit mit der Koalition weiter hoch

Bei den möglichen Ministerpräsidenten hat die SPD ebenfalls einen klaren Vorsprung: Amtsinhaber Stephan Weil würden 59 Prozent bei einer direkten Wahl bevorzugen, seinen Stellvertreter Bernd Althusmann, Landeschef der CDU, lediglich 21 Prozent. Jeder fünfte Befragte machte zu der Frage keine Angabe.

Die Zufriedenheit mit der rot-schwarzen Koalition im Land ist insgesamt weiter hoch, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahr etwas abgenommen hat. 62 Prozent gaben an, mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (Oktober 2020: 70 Prozent). Auffällig ist dabei jedoch, dass die SPD-Anhänger (80 Prozent Zufriedenheit) deutlich besser mit dem aktuellen Bündnis leben können als die Wähler der Christdemokraten (65 Prozent).

dpa

