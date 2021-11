Beifahrer aus Auto sticht auf Fußgänger ein

Bei einem nächtlichen Streit auf einer Straße in Bremen hat ein Mitfahrer eines Autos auf einen Fußgänger eingestochen und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, überquerten drei Männer zwischen 23 und 25 Jahren am Freitag kurz nach Mitternacht eine Straße. Ein Auto mit drei anderen Männern habe deshalb bremsen müssen. Im Streit habe ein 23 Jahre alter Mann aus dem Auto den 25 Jahre alten Fußgänger mit einem Messer verletzt.

Die Fußgänger seien weggelaufen und hätten einen anderen Wagen angehalten, um den Verletzten ins Krankenhaus zu fahren. Auch dieser Wagen sei von den Insassen des ersten Autos attackiert worden. Schließlich habe sich die Gruppe in die Nähe einer Polizeistreife gerettet. Die drei Männer aus dem ersten Auto, zwischen 21 und 23 Jahren alt, wurden laut Polizei nach kurzer Fahndung festgenommen.

Lesen Sie mehr:

Großeinsatz der Polizei gegen Einbrüche und Autodiebstahl

Mit einem länderübergreifenden Einsatz sind Bundespolizei und die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gegen Einbrüche und Diebstahl vorgegangen. Ziel des Einsatzes am Donnerstag sei besonders der Kampf gegen Wohnungseinbrüche und Autodiebstahl, die den größten wirtschaftlichen Schaden verursachten, teilte die Polizei in Lüneburg am Freitag mit. Außerdem treffe die Opfer das Eindringen in den privaten Lebensbereich schwer und beeinträchtige das subjektive Sicherheitsgefühl. Im Gebiet der Polizeidirektion Lüneburg seien 679 Fahrzeuge und 935 Personen überprüft worden.

Dabei habe man Erkenntnisse zu reisenden Tätergruppen gewinnen können, teilte die Polizei mit. Verkehrsrechtliche Verstöße, auch im Zusammenhang mit Alkohol- und Betäubungsmittelmissbrauch, seien geahndet und ein offener Haftbefehl vollstreckt worden. Während des Einsatzes sei es zu einem versuchten Einbruch im Raum Seevetal gekommen, im Raum Celle hätten die Einsatzkräfte geholfen, eine Freiheitsberaubung zu verhindern. Hintergrund des Einsatzes ist den Angaben zufolge die Vereinbarung der Innenminister und Innensenatoren der norddeutschen Küstenländer, die Bekämpfung der länderübergreifenden Eigentumskriminalität durch organisierte Tätergruppierungen verstärkt zu bekämpfen.

Mann durch Messerattacke in Holzminden schwer verletzt

Ein bisher unbekannter Täter hat einen 26-Jährigen in Holzminden mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah die Tat am Donnerstagabend in der Innenstadt. Zeugen bemerkten den Verletzten und riefen die Polizei. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Polizisten suchten am Freitag in der Fußgängerzone der Innenstadt nach Hinweisen und dem Tatort, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

76-Jährige bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Die 76-Jährige wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu der Kollision kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

