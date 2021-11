Kaum Schneefall am ersten Adventswochenende im Harz erwartet

Ausreichend Schnee für Schlittenfahrten oder Schneeballschlachten im Harz ist für das erste Adventswochenende nicht in Sicht. Auf niedersächsischer Seite sei mit nur wenigen Millimetern Schneedecke im Harz zu rechnen, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag. Auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt kann es demnach in der Nacht auf Samstag einen Zentimeter geben. Die Schneefallgrenze sinkt nach den Berechnungen teilweise auf 200 bis 300 Meter.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit steigenden Temperaturen ab Tagesanbruch werden die wenigen Schneeflocken aus der Nacht aber schnell wegtauen, wie der DWD vorhersagt. Mit einer Schneeballschlacht am ersten Advent im Harz wird es damit wohl nichts. „Für einen Ball müsste man vermutlich ordentlich Schnee zusammenkratzen“, so die Meteorologin. Ihr zufolge könnte es den ersten deutlichen Schneefall in der Harzregion am Mittwoch und Donnerstag geben – zumindest in den Abend- und Nachtstunden. Tagsüber seien aber auch dann noch die Temperaturen voraussichtlich so hoch, dass der Schnee schnell schmuddelig werde.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de