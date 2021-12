25-Jährige stirbt nach Kollision mit Lkw – Stoppschild missachtet

Am Freitag ereigneten sich mehrere schwere Unfälle in Niedersachsen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Kreuzung in Apen (Landkreis Ammerland) ist eine 25-jährige Transporterfahrerin ums Leben gekommen. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei ein Stoppschild missachtet und einem Sattelzug die Vorfahrt genommen. Dabei kam es am frühen Freitagmorgen zur Kollision. Die 25-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihr 22-jähriger Beifahrer und der 26-jährige Sattelzug-Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls war die Kreuzung vorübergehend gesperrt.

24-Jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Ein 24-Jähriger ist in der Region Hannover mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei am Freitagmittag auf der Kreisstraße 141 zwischen Dollbergen und Eddesse wahrscheinlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Nach einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte seitlich gegen einen Baum und überschlug sich. Wegen der starken Kräfte-Einwirkung sei mutmaßlich der Sicherheitsgurt des Fahrers gerissen, hieß es. Der 24-Jährige schleuderte aus dem Fahrzeug heraus und erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die K141 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Siebenjähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Hollenstedt im Landkreis Harburg schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Donnerstagmittag eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto angefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schüler sei unvermittelt zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Gegenfahrspur getreten und vor das heranfahrende Auto gelaufen. Die 59-jährige Fahrerin habe einen Zusammenstoß trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es am Freitag.

dpa

