22-Jähriger überholt – 74-Jährige stirbt nach Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist eine 74-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ermittlungen zufolge übersah ein 22 Jahre alter Autofahrer beim Überholen den Wagen, in dem die Rentnerin saß. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte das Fahrzeug des 22-Jährigen auf der Kreisstraße 3 in Fahrtrichtung Molzen (Kreis Uelzen) am frühen Donnerstagabend frontal mit dem Auto der Frau.

Diese starb kurz nach dem Unfall im Rettungswagen. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Uelzen gebracht. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Mit Burgern in der Hand im Auto schlafende Männer von Polizei geweckt

Zwei Männer sind schlafend in einem Auto von der Polizei entdeckt worden – mit Burgern in der Hand. In der Gemeinde Emmerke (Landkreis Hildesheim) saßen die Männer am Donnerstagabend in dem Auto, das kurz vor einem Bahnübergang stand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem die Männer geweckt wurden, schlug bei dem 27 Jahre alten Fahrer ein Drogentest positiv auf Kokain an. Zudem hatte er keine Fahrerlaubnis.

Sein 25 Jahre alter Begleiter versuchte bei der Polizeikontrolle noch ein Butterflymesser wegzuwerfen, welches anschließend beschlagnahmt wurde. Zudem stellte die Polizei Behälter sicher, in denen sich mutmaßlich Drogen befanden. Nun laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer.

Ungebremst auf Auto aufgefahren – zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall nahe Bawinkel im Landkreis Emsland haben zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Ein 83-Jähriger sei mit seinem Wagen am Donnerstagabend in Richtung Bawinkel unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei übersah er demnach offensichtlich, dass ein 27-jährigen Autofahrer vor ihm abbremsen musste.

Der 83-Jährige fuhr ungebremst auf das Auto auf, das durch die Wucht des Aufpralls auf den Wagen eines 70-Jährigen geschoben wurde, der wiederum ein viertes Auto rammte. Der 70-Jährige und der 27-Jährige kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

