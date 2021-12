Frau nach Messerstecherei im Schnellrestaurant in Lebensgefahr

Hannover. In einem Schnellrestaurant in Hannover ist am Sonntagabend eine Auseinandersetzung eskaliert. Eine Frau musste nach Messerstichen notoperiert werden.

Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Hannover mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei notoperiert worden und schwebe aktuell in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Auch ein 24-Jähriger Mann sei schwer verletzt worden. Die Polizei habe vier Tatverdächtige im Alter von 29 bis 33 Jahren festgenommen. Ein Motiv für die Tat sei bisher nicht bekannt.

Vor dem Schnellrestaurant war am Sonntagabend eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in körperliche Gewalt ausgeartet. Im Verlauf des Streits verlagerte sich die Auseinandersetzung ins Innere des Restaurants. Dann stach jemand auf die Frau ein. Die mutmaßliche Tatwaffe fand die Polizei in der Nähe. Nun ermittelt sie wegen Totschlags und sucht nach Zeugen. Andere Besucher des Restaurants wurden nicht verletzt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kind wird in Bad Iburg von Auto erfasst

Beim Überqueren einer Straße in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) ist ein Kind am frühen Montagmorgen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem genauen Unfallhergang sowie dem Alter des Kindes machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Polizei und Rettungskräfte sind noch am Einsatzort.

Mehr Polizeieinsätze:

Feuer in Einfamilienhaus – 300.000 Euro Schaden

Ein Einfamilienhaus in Geestland (Landkreis Cuxhaven) ist bei einem Brand erheblich zerstört worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, geriet am frühen Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache zunächst ein aus Holz gebauter Carport in Brand. Das Feuer breitete sich über das angrenzende Dach des Einfamilienhauses aus. Das erste Obergeschoss, der Carport sowie ein Schuppen brannten den Angaben zufolge nahezu vollständig aus.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro. Die Bewohner konnten, gewarnt von einem Nachbarn, rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de