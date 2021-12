Im Reise-Stress: Eltern vergessen Dreijährige am Bahnsteig

Bad Bentheim. Beim Einsteigen in den Zug haben Eltern eines ihrer Kinder am Gleis vergessen. Außerdem sorgte ein Panther-Stofftier für einen Polizeieinsatz.

Ihre dreijährige Tochter haben Eltern auf dem Weg zu einem Verwandtenbesuch am Bahnhof zurückgelassen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten sie das Mädchen wohl in der Hektik des Einstiegs am Bahnhof Bad Bentheim vergessen. Die Familie war mit drei weiteren Kindern und mehreren Taschen Gepäck unterwegs gewesen.

Die Eltern meldeten den Vorfall am Freitag umgehend dem Zugbegleiter, dieser verständigte die Polizei. Nahezu zeitgleich nahm eine Streife das verängstigte Mädchen nach dem Hinweis eines Zeugen bereits zu sich. Das Kind wurde von der Polizei zum Bahnhof Schüttorf gefahren, wo die sichtbar erleichterten Eltern und Geschwister warteten.

Vermeintlicher Panther entpuppt sich als Stofftier

Ein vermeintlich gefährliches Tier hat eine junge Cuxhavenerin am Montag in Aufregung versetzt: Von ihrem Balkon aus hatte sie nach eigenen Angaben in der Morgendämmerung einen leblosen Panther oder Puma auf einem Garagenhof gesehen. Die 20-jährige Frau benachrichtigte die Polizei, die vorsorglich eine Streife vorbeischickte. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich der schwarze Vierbeiner allerdings als größeres Stofftier, wie ein Sprecher der Polizei sagte. „Wir haben keine Ahnung, wer es dort abgelegt hat.“ Die Beamten ließen das Plüschtier dort liegen, wo es war.

Mehr Blaulicht-Meldungen:

Brand in Putenmastbetrieb in Ganderkesee

Beim Brand eines Putenmast-Stallgebäudes in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist nach Angaben der Polizei wahrscheinlich ein Millionenschaden entstanden. Demnach brannte am Morgen eine Lagerstätte für Stroh, die Flammen breiteten sich schnell aus. Rund 120 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und verhinderten das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Stallgebäude. Um im Innern des rund 1000 Quadratmeter großen Gebäudes zu löschen, wurde ein Löschroboter angefordert. Tiere waren nicht in dem brennenden Stall.

Nach einer ersten Einschätzung geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einer sogenannten Gaskanone das Feuer verursacht hat. Ein solches Gerät produziert Wärme. Es wurde erwartet, dass die Feuerwehr bis in den Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt ist.

