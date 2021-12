Landesweite Corona-Kontrollen im Nahverkehr angekündigt

Hannover. In Niedersachsens öffentlichen Verkehrsmitteln gilt 3G-Regel und Maskenpflicht. Die Polizei will am Donnerstag landesweit Großkontrollen durchführen.

Am Donnerstag sollen in Niedersachsen die 3G-Nachweise von Fahrgästen kontrolliert werden (Archivbild).

Im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen wird die Polizei am Donnerstag verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Vorgeschrieben sind die Beschränkung auf Geimpfte, Genesene und Getestete nach der 3G-Regel sowie die Maskenpflicht. Bei schwerwiegenden Verstößen drohten hohe Bußgelder, kündigte das Innenministerium in Hannover am Dienstag an.

Zugpersonal wird bei Kontrollen angegriffen

„Leider kommt es in Bussen und Bahnen weiterhin zu Verstößen und sogar aggressivem Verhalten gegenüber dem kontrollierenden Zugpersonal“, erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Es ist nicht hinzunehmen, dass einige wenige sich nach wie vor weigern, sich an die so wichtigen Hygienemaßnahmen zu halten.“

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de