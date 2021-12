Das Kleinkind ist am Montag zu Tode gekommen. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen Totes Kleinkind in Niedersachsen – Polizei geht von Unfall aus

Ein anderthalbjähriger Junge ist in Twistringen im Kreis Diepholz ums Leben gekommen. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei von einem „tragischen Unfallgeschehen“ auszugehen, teilte die Polizei am Montag mit. Es gebe derzeit keinerlei Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Tötungsdelikt.

Das Kleinkind war in einer Wohnung im Bahnhof des Ortes gestorben. Einzelheiten teilten die Beamten zunächst nicht mit. Die Hintergründe und Umstände, wie es zum Tod des Kindes gekommen ist, würden weiter ermittelt, hieß es. Der Bahnhof Twistringen und der Bahnhofsvorplatz waren am Montag wegen der Spurensuche und den ersten Ermittlungen für mehrere Stunden gesperrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jugendliche auf Spritztour - und von der Polizei verfolgt

Zwei Jugendliche haben im Landkreis Celle eine Spritztour mit dem Auto einer Verwandten gemacht - und sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. In der Nacht zum Dienstag habe eine Polizeistreife in Belsen den Wagen kontrollieren wollen, teilte die Behörde mit. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete, die Beamten stellten die Jugendlichen schließlich in Meißendorf.

Der Beifahrer floh zu Fuß. Der 16 Jahre alte Fahrer ging den Beamten ins Netz. Schließlich stellte sich heraus, dass der Jugendliche ohne Erlaubnis zusammen mit seinem 14-jährigen Bruder mit dem Wagen unterwegs war. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lesen Sie mehr:

Betrunkener Lastwagenfahrer fährt Schlangenlinien

Mit mehr als einem Promille Alkohol im Atem ist ein Lastwagenfahrer im Landkreis Diepholz von der Polizei gestoppt worden. Einer Zeugin in Ehrenburg war am Dienstag kurz nach Mitternacht aufgefallen, dass der Sattelzug Schlangenlinien fuhr.

Eine Polizeistreife hielt den Lkw zur Kontrolle an. Dem 66 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de