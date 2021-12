Bremerhaven. Eine Frau hat die Polizei gerufen, weil sie ihr Auto nicht finden konnte. In Lüneburg gelang ein Schlag gegen professionell organisierte Fahrraddiebe.

In Bremerhaven ruf eine Frau wegen einem vermeintlichen Autodiebstahl die Polizei. (Symbolbild)

Polizei Niedersachsen Vermeintlicher Autodieb in Niedersachsen war der eigene Sohn

Verzweifelt hat eine Frau in Bremerhaven auf einem Supermarktplatz ihr Auto gesucht und es schließlich als gestohlen gemeldet. Noch während die Polizei anrückte, klärte sich der vermeintliche Diebstahl auf.

Lesen Sie mehr:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während die Frau im Supermarkt war, hatte ihr erwachsener Sohn ohne ihr Wissen den Wagen an einen anderen Ort gefahren. „Strafbare Handlungen lagen nicht vor“, hieß es in der Polizeimeldung vom Donnerstag. Der Diebstahl war am Mittwochabend angezeigt worden.

Fahrraddiebe richten 150.000 Euro Schaden an

Ein Schlag gegen professionell organisierte Fahrraddiebe ist der Polizei in Lüneburg gelungen. In der Hansestadt waren seit dem Sommer über 75 hochwertige Fahrräder und Pedelecs gestohlen worden, den Schaden bezifferte die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag auf 150.000 Euro.

Als Haupttäter machten Ermittler einen 20-Jährigen aus. Er habe die Fahrräder teils allein, teils mit anderen gestohlen, hieß es. Der Heranwachsende wurde im Oktober verhaftet, danach gingen die Fahrraddiebstähle in Lüneburg spürbar zurück. Im November wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Polizei will im Januar die Funde als Bilder veröffentlichen

Außerdem kamen die Fahnder den Hehlern der gestohlenen Fahrräder auf die Spur. Ermittelt werde gegen zwei Männer und eine Frau zwischen 38 und 56 Jahren. In Wohnungen und Garagen wurden die Räder demontiert, umgebaut, umlackiert und optisch verändert. Seriennummern wurden entfernt. Dann wurden die Fahrräder und Pedelecs über Kleinanzeigen im Internet zu Geld gemacht.

Bei Durchsuchungen in der vergangenen Woche gelang es, gestohlene Fahrräder und Einzelteile im Wert von 60.000 Euro sicherzustellen. Die Polizei will im Januar die Funde als Bilder veröffentlichen oder ausstellen, damit Bestohlene ihr Eigentum identifizieren können.

Unbekannte beschmieren Nienburger Kirche - Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben den Eingangsbereich einer Kirche in Nienburg mit dem Satz „Corona ist Lüge“ beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, schrieben sie die Wörter zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh mit goldener Farbe auf die Tür.

Daneben malten sie unter anderem in schwarz ein Anarchiesymbol an die Wand. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus und leitete ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein. Zeugen werden um Mithilfe gebeten.

Gestohlene lebensgroße Nussknacker wieder aufgetaucht

Ohne eine Schramme sind zwei vermisste menschengroße Nussknacker wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die beiden Holzfiguren vor knapp vier Wochen vom Göttinger Weihnachtsmarkt gestohlen worden.

Am Mittwochmorgen entdeckten Mitarbeiter des Bauhofes sie unbeschädigt neben einem Stromhäuschen in Göttingen. Von den Dieben fehlt laut Polizei jede Spur. Der Besitzer der Nussknacker, ein Imbisswirt aus Nordhessen, holte seine Figuren noch am Mittwoch ab.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de