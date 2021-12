An Heiligabend könnte es in Niedersachsen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben. Gebietsweise droht beim Übergang von Regen zu Schnee Glättegefahr.

Laut Deutschem Wetterdienst droht am Weihnachtswochenende in Niedersachsen Glättegefahr (Symbolbild).

Wetter in Niedersachsen Weiße Weihnacht in Südniedersachsen möglich

Zumindest im Süden Niedersachsens wird die weiße Weihnacht möglicherweise doch noch wahr: Am Abend sei in der Region leichter Schneefall möglich, teils mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit.

Laut Vorhersage soll der Schneefall aber schon am ersten Weihnachtsfeiertag nachlassen. Gegen Abend soll es in Niedersachsen und Bremen von Norden her rasch kälter werden, beim Übergang von Regen zu Schnee drohe gebietsweise Glättegefahr. Im Norden soll es zum Abend aufklaren.



Bis zu minus 5 Grad am zweiten Weihnachtstag

In der Nacht zum Samstag wird es laut Vorhersage zunächst stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen sein, der von Norden her in Schnee übergeht und rasch nachlässt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 8 Grad an der Elbe und minus 2 Grad in den südlichen Landesteilen. Im Tagesverlauf fällt örtlich etwas Regen oder Schnee, nach Norden hin wird es sonnig und trocken. Höchstwerte um minus 2, an der See um 0 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird im äußersten Süden teils wolkig, sonst wolkenlos, und es gibt Dauerfrost. Die Temperaturen sinken auf Werte um minus 5 Grad, im Wendland sogar bis minus 12 Grad. Der zweite Weihnachtsfeiertag bringt im Südwesten zum Abend hin etwas Regen mit Glatteisgefahr. Im Nordosten liegt die Temperatur bei Höchstwerten bis minus 4 Grad, an der See um 0 Grad. In der Nacht zum Montag regnet es bis zur Elbe, vorübergehend droht erhebliche Glatteisgefahr.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de