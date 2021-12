Kontaktbeschränkungen Was in Niedersachsen über Silvester erlaubt ist - ein Überblick

Die Corona-Pandemie rückt den Jahreswechsel in Niedersachsen und Bremen erneut in ein anderes Licht. Menschen müssen wieder auf einiges verzichten, aber nicht auf alles. Eine Übersicht der Corona-Regeln zu Silvester und Neujahr:

Mit wie vielen Menschen darf ich mich in Niedersachsen treffen?

Maximal zehn Menschen - vorausgesetzt, sie sind alle gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen. Kinder unter 14 Jahren werden laut Landesregierung nicht eingerechnet. Wer nicht geimpft oder genesen ist, hat noch weniger Spielraum. Dann darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Auch hier werden Kinder nicht mitgezählt. Wenn ein Paar nicht zusammenwohnt, zählt es dennoch als ein Haushalt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie sieht es in der Gastronomie aus?

Bei privaten Treffen in der Gastronomie zählen die genannten Kontaktbeschränkungen in Niedersachsen. In der Gastronomie gilt landesweit 2G-plus - egal ob drinnen oder draußen. Wer eine Corona-Auffrischungsimpfung hatte, benötigt jedoch keinen Test. Gastronomen können auch auf 2G umschwenken, also auf den zusätzlichen Test zum Impf- oder Genesenen-Nachweis verzichten, dann dürfen sie aber nur 70 Prozent ihrer Plätze nutzen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gibt es Ausnahmen bei Kindern und Jugendlichen?

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von den Regeln ausgenommen.

Darf ich Feuerwerk zünden?

Das ist auf belebten öffentlichen Plätzen verboten, wie auch das Mitführen von Feuerwerk. Das gilt für Feuerwerk der Kategorie F2 - das bekannte Silvesterfeuerwerk zählt in der Regel unter diese Kategorie. Die an Silvester beliebten Wunderkerzen zählen in der Regel nicht in diese Kategorie.

Niedersächsische Landkreise und kreisfreie Städte legen die betroffenen Straßen, Wege und Plätze laut Corona-Landesverordnung fest. Das Abbrennen von Feuerwerk auf dem eigenen Grundstück ist hingegen erlaubt - davon wird vor dem Hintergrund der Verletzungsgefahr jedoch abgeraten. In diesem Jahr wird Silvesterfeuerwerk zudem nicht verkauft.

Kann ich in Clubs feiern gehen?

Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars haben landesweit geschlossen. Das gilt zunächst bis zum 15. Januar.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de