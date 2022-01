Illegal erschossen? Toter Wolf im Landkreis Uelzen gefunden

Ein mutmaßlich illegal erschossener Wolf ist in Eimke im Landkreis Uelzen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei, habe man bei dem Tier zwei Verletzungen entdeckt, die durch Schüsse verursacht worden sein könnten. Für den Bereich gebe es keine Ausnahmegenehmigung für das Töten eines Wolfes, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Montag mit. Die genaue Todesursache müsse jetzt geklärt werden. Der Kadaver wurde an das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin übergeben.

„Wurde der Wolf tatsächlich illegal erschossen, dürfen wir das nicht einfach hinnehmen“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Der Wolf sei als Art streng geschützt und es gälten strenge Regeln, in welchen Fällen einzelne Tiere eines Rudels getötet werden müssen. „Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss entsprechend zur Verantwortung gezogen werden.“ Ein Jäger hatte das Tier laut Polizeiangaben am Silvestertag auf einem Acker gefunden.

