Sechs Verletzte bei Unfällen auf der Autobahn 2 – hoher Schaden

Lehrte. Auf der A2 hat es nach einem LKW-Unfall am Freitagmorgen einen zweiten schweren Unfall gegeben. Vier Menschen sind schwer verletzt.

Nach dem großen LKW-Crash am Morgen folgte ein zweiter folgenschwerer Unfall. Beteiligt waren nach Polizeiangaben vier Autos und zwei Lkw.

Bei Unfällen auf der Autobahn 2 sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die A2 Richtung Berlin war bei Lehrte stundenlang gesperrt. Nach Angaben der Verkehrsmanagement Zentrale in Hannover bildeten sich kilometerlange Staus.

LKW hat am frühen Morgen die Leitplanke durchbrochen

Zunächst durchbrach in der Nacht ein 39 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen die Mittelschutzplanke bei Hämelerwald. Der Mann war laut Polizei Richtung Hannover unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Auf der Gegenfahrbahn kippte der Laster auf die Seite und blieb quer über alle Fahrstreifen liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

330.000 Euro Gesamtschaden bei zwei Unfällen auf der Autobahn 2

Ein Lastwagen liegt bei Hämelerwald am Freitagmorgen, 7. Januar 2022 quer auf der Autobahn 2 Richtung Berlin. Die A2 musste stundenlang in Richtung Berlin gesperrt werden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Lehrte / dpa

Nur wenige Kilometer entfernt kam es am Morgen zu einem weiteren schweren Unfall, an dem laut Polizei vier Autos und zwei Lkw beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Lastwagenfahrer ein Stauende. Vier Autos und ein Sattelauflieger waren von dem Aufprall betroffen. Eine 50-jährige Frau und zwei 41 und 23 Jahre alte Männer wurden laut Polizei schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Zeugen hätten von Trümmerfeldern berichtet, hieß es von der Polizei. Die gesamte Schadenshöhe ließ sich zunächst schwer abschätzen. Da aber allein beim ersten Unfall die Mittelschutzplanke auf einer Länge von etwa 100 Metern zerstört wurde, rechnete die Polizei nur in diesem Fall mit etwa 250.000 Euro. Den zweiten Unfall bezifferten die Beamten später mit etwa 80.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de