Wird die Corona-Weihnachtsruhe in Niedersachsen verlängert?

Eine Frau mit einer medizinischen Maske betritt ein Schwimmbad, an dessen Eingang auf die Maskenpflicht hingewiesen wird. Die sogenannte Weihnachtsruhe sieht in Niedersachsen schärfere Kontaktregeln bis zum 15. Januar vor. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich.

Die derzeit in Niedersachsen geltenden Corona-Regeln könnten über den 15. Januar hinaus verlängert werden. Eine Regierungssprecherin erklärte am Freitag in Hannover, es würde sie wundern, wenn die sogenannte Weihnachtsruhe mit der nächsten Verordnung aufgehoben würde. „Die Signale, die wir aus Berlin bekommen, gehen in eine ähnliche Richtung“, sagte sie vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Zuvor hatte bereits die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet, dass die Regeln mindestens bis Ende Januar verlängert werden könnten.

Die Corona-Auflagen sehen derzeit vor, dass sich maximal zehn geimpfte oder genesene Menschen privat treffen dürfen – Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mitgerechnet. Wer nicht geimpft ist, darf nur zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Darüber hinaus gilt für viele Freizeitbereiche wie Kinos, Zoos und Restaurants die 2G-plus-Regelung (Zutritt für Geimpfte und Genesene) mit Test- oder Boosterpflicht, sofern die Kapazität nicht auf 70 Prozent verringert wird.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Niedersachsen unter dem Einfluss der Omikron-Variante des Coronavirus wieder stark an. Der landesweite Sieben-Tage-Wert lag am Freitag bei 239,8.

Weniger Intensivpatienten nach Niedersachsen verlegt

Trotz bundesweit steigender Corona-Fallzahlen sind zuletzt kaum noch Intensivpatienten aus anderen Ländern nach Niedersachsen verlegt worden. „Es gab in den letzten Tagen sehr wenige Verlegungen“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover am Freitag. Insgesamt habe es seit Mitte November 74 Verlegungen in das sogenannte Kleeblatt Nord gegeben, davon 40 nach Niedersachsen. 67 dieser Verlegungen hätten aber schon bis Mitte Dezember stattgefunden. Zum Kleeblatt Nord gehören auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen.

Das Kleeblatt-System war während der ersten Corona-Welle 2020 eingeführt worden und besteht aus den fünf Regionen Nord, Ost, West, Südwest und Süd. Es soll Überforderungen einzelner Krankenhäuser verhindern, indem Intensivpatienten innerhalb einer Region oder, wenn das nicht mehr möglich ist, bundesweit verlegt werden.

dpa

