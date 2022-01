Falschfahrer auf der A2 – Vier Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Auf der Autobahn 2 hat es in Niedersachsen am Sonntag wegen eines Falschfahrers mehrere Unfälle gegeben.

Bei einem Falschfahrer-Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Rehren und Lauenau sind vier Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Vor der Anschlussstelle Lauenau (Landkreis Schaumburg) kollidierte der 68-jährige Unfallverursacher mit einem anderen Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens, der zusammen mit zwei weiteren Menschen im Auto saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Alle vier Unfallbeteiligten wurden am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht.

Der Falschfahrer war vor dem Unfall der Polizei in Herford und in Minden gemeldet worden. Die Polizisten versuchten vergeblich, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bielefeld gesperrt, so die Polizei.

Falschfahrer sorgt bereits vor dem Zusammenstoß für mehrere Unfälle

Bereits vor dem Zusammenstoß hatte der Falschfahrer auf der A2 für Unfälle gesorgt. Er streifte ein Auto am Kotflügel, einem anderen Fahrzeug fuhr er den Seitenspiegel ab. Beim Versuch, dem Falschfahrer auszuweichen, krachte ein Auto gegen die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde bei diesen Unfällen niemand. Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch unbekannt. Ebenfalls unklar war zunächst, weshalb der 68-Jährige in falscher Fahrtrichtung unterwegs war.

dpa

