Kollision an Autobahnabfahrt – 73-jähriger Autofahrer stirbt

Wilhelmshaven. Im Kreis Vechta sorgt ein Brand in einer Tischlerei für einen Schaden in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Im Landkreis Aurich brennt eine Autowerkstatt.

Einen tödlichen Verkehrsunfall hat es am Dienstag in Wilhelmshaven gegeben.

Bei der Kollision zweier Autos an einer Autobahnabfahrt in Wilhelmshaven ist ein 73-Jähriger gestorben. Er sei am späten Dienstagnachmittag mit seinem Kleinstwagen von der Autobahn gekommen und habe auf die Möwenstraße einbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Sein Wagen stieß demnach mit der Limousine eines 32-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das Auto des 73-Jährigen wurde total zerstört, der Mann starb vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Tischlerei mit Lagerhallen in Brand – Rund 3,5 Millionen Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Tischlerei mit mehreren Lagerhallen in Steinfeld (Kreis Vechta) ist es nach Schätzungen zu einem Sachschaden von 3,5 Millionen Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Gelände in den frühen Morgenstunden am Mittwoch noch an. Verletzte gab es demzufolge nicht. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Brand in Autowerkstatt: Sachschaden rund 80.000 Euro

Bei einem Brand einer Autowerkstatt in Großefehn im Landkreis Aurich ist es nach Angaben der Polizei zu einem Sachschaden von rund 80.000 Euro gekommen. Einsatzkräfte konnten demnach verhindern, dass der Brand am Dienstagabend auf eine benachbarte Lagerhalle übergriff und herumliegende Gasflaschen entzündete. Drei vor der Werkstatt parkende Autos wurden zudem abgeschleppt, um sie vor den Flammen zu schützen.

