Auto prallt in Niedersachsen gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Bad Zwischenahn. Ein junger Autofahrer prallte in Niedersachsen gegen einen Baum. Ein Lkw-Auflieger ist gegen ein Auto im Gegenverkehr geprallt.

Ein 20-Jähriger ist in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt. Er war am späten Montagabend aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Auto wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stehen - es entstand ein Totalschaden. Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen war die Straße für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Lkw-Auflieger löst sich und prallt in den Gegenverkehr

Beim Auffahren auf die A28 in Oldenburg hat sich ein Lkw-Auflieger von seiner Sattelzugmaschine gelöst und ist unkontrolliert gegen ein Auto im Gegenverkehr geprallt. Der 61-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Montagabend nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die beiden ins Krankenhaus.

Warum sich der Anhänger auf der Autobahnauffahrt von der Sattelplatte löste, war am Dienstagmorgen zunächst unklar. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Die Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg war deshalb für rund drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

80.000 Euro Schaden nach Carportbrand in Melle

Beim Vollbrand eines Carports in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein Sachschaden von 80.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Ein unter dem Carport stehendes Auto brannte aus, zudem wurden die Dächer zweier angrenzender Wohnhäuser beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

dpa

