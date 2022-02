Kleintransporter erfasst E-Bike-Fahrer – 68-Jähriger stirbt

Bremerhaven. Bei einem Unfall in Bremerhaven kam jede Hilfe für den E-Bike-Fahrer zu spät. In Bramsche wird gegen einen Arzt ermittelt. Der Überblick.

Ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter in Bremerhaven gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der 28-jährige Fahrer eines Lieferwagens am Freitagmorgen in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Transporter rammte daraufhin den E-Bike-Fahrer, der auf dem Fahrradweg unterwegs war.

Nach Polizeiangaben leiteten Passanten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, doch der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Beamten ermitteln gegen den 28-Jährigen nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Straße im Ortsteil Lehe war wegen der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.

Polizei ermittelt gegen Arzt wegen sexuellen Missbrauchs

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Patientinnen ermittelt die Polizei gegen einen Facharzt aus Bramsche bei Osnabrück. Gegen den Mann sei Anzeige erstattet worden, mehrere Zeuginnen hätten sich bereits gemeldet, sagte am Freitag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Der Mann soll heimlich mit seinem Handy Fotos der Taten gemacht haben. Für die Ermittlungen müsse nun ein riesiges Datenvolumen ausgewertet werden, hieß es. Zunächst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über den Fall berichtet. Der Zeitung zufolge war über den illegalen Kameraeinsatz in einer Bramscher Arztpraxis seit einigen Tagen auch in Facebook-Gruppen spekuliert worden.

Frau bei Feuer in Haus in Osterholzer Innenstadt verletzt

Bei einem Feuer in einem Wohngebäude in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen ist eine 62 Jahre alte Bewohnerin verletzt worden. Die Frau sei aus dem Gebäude gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmittag.

Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen zu halten. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten brannte es zunächst im zweiten Obergeschoss des zweigeschossigen Hauses. Das Feuer breitete sich dann aber auch auf den Dachstuhl und eine Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr rückte mit fünf Wehren und rund 70 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen.

Lesen Sie mehr:

Einbrecher verunglückt mit gestohlenem Auto – er hat Waffe bei sich

Ein Einbrecher ist mit einem gestohlenen Auto in Bad Iburg (Kreis Osnabrück) verunglückt. Der Mann war in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus im benachbarten Bad Laer eingebrochen und hatte dort die Wagenschlüssel sowie das Auto der Bewohner gestohlen.

Bei der Flucht wurde in Bad Iburg eine Polizeistreife auf das gestohlene Auto aufmerksam. Auf einem Feld baute der 41 Jahre alte Fahrer einen Unfall und flüchtete zu Fuß weiter. Der Polizei gelang es mit großem Personalaufwand den Flüchtigen zu fassen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Polizei fand eine Schreckschusswaffe bei ihm. Ein Richter verhängte Untersuchungshaft gegen den Mann.

Brennendes Dixi-Klo „schmolz vor sich hin“

Da gab es keinen Sitz auf glühenden Kohlen, sondern aus schmelzendem Plastik: Ein mobiles Toilettenhäuschen ist in Bremerhaven in Brand geraten - und geschmolzen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei suchte aber nach Zeugen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Eine 43-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr gerufen, weil Flammen aus dem Dixi-Klo auf einem Schulgelände im Stadtteil Lehe schlugen. Die Frau versuchte zunächst, selbst zu löschen, dennoch wurde das Häuschen völlig zerstört und „schmolz vor sich hin“, wie es in der Mitteilung der Polizei hieß.

Brand in Gaststätten-Lagerraum in Hannover

Wegen des Brandes im Lagerraum einer Gaststätte in Hannover haben am Freitag rund 40 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Verletzt wurde niemand, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Wegen des starken Rauches konnten die über der Gaststätte wohnenden Menschen zunächst nicht in ihre Wohnungen. Erst müsse der Rauch beseitigt werden, sagte die Sprecherin. Die Ursache des Brandes stand zunächst nicht fest.

dpa

