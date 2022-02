Blaulicht Niedersachsen Brand in Recycling-Betrieb in Lehrte – Großeinsatz der Feuerwehr

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr in Lehrte (Region Hannover) gegen einen Brand auf dem Gelände eines Betriebes für Holzrecycling gekämpft.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Sonntagabend ein größerer Holzhaufen in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach in der Nacht vor Ort. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte zur Unterstützung an, um mit Radladern den Holzhaufen auseinanderzuziehen und so die Löscharbeiten zu erleichtern. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden am Montag.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil der Brand zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte, wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Angaben.

Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Ein Autofahrer ist in Stuhr (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei alarmierten Passanten am Montagmorgen die Rettungskräfte, nachdem sie das verunglückte Fahrzeug in dem Garten neben der Straße entdeckt hatten. Der Fahrer war den Angaben zu Folge im Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Lesen Sie auch:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de