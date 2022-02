Orkantief „Zeynep“ wütet mit kurzfristigem Stromausfall

Ein Baum auf der Oberleitung führte am frühen Samstagmorgen zu Stromausfall in Vorsfelde. Stadtweit sind Feuerwehren seit Freitagabend im Einsatz.

Der Wind löste auch eine Plane am Baugerüst von Don Camillo in Detmerode.

An einem Gebäude der Neuland in der Halleschen Straße wurde das Dach beschädigt.

Ein umgestürzter Baum an der Michaelis-Kita in Fallersleben.

Wolfsburg. Stromausfall in Vorsfelde, umgestürzte Bäume im gesamten Stadtgebiet, Dachziegel, die sich lösten, umherfliegende Gegenstände bis zum Trampolin - die Feuerwehren waren Freitagnacht im pausenlosen Einsatz. Und sind es immer noch, um Straßen und Wege zu befreien. Stand Samstagmorgen gab es laut Polizei glücklicherweise keine Verletzten oder gar Toten. Die Wolfsburger schienen sich an die Warnungen, die die ganze Nacht über im Radio und Social Media kamen, zu halten und blieben offenbar zuhause.

Die Bahn hatte in ganz Norddeutschland den Betrieb eingestellt. Am Samstag dauern die Einschränkungen an. Die Bahn absolviert zunächst Erkundungsfahrten, um Schäden auf der Strecke festzustellen. Auch die Busse der Wolfsburger Verkehrsbetriebe waren im Depot geblieben, als sich die Macht von Orkantief „Zeynep“ ankündigte.

Freitagnacht musste die Feuerwehr Vorsfelde zu einem Trampolin ausrücken, das sich an der Zollstraße an einer Laterne verkeilt hatte. Die Einsatzkräfte befreiten das Sportgerät aus seiner Lage an der Landesstraße zwischen Reislingen und Vorsfelde, bevor sie schon zum nächsten Einsatz wegen herabgefallener Äste und umgestürzter Bäume mussten. Besonders die heftigen Böen sorgten vielerorts für Schäden. Im Schlesierweg waren Ziegel vom Dach geflogen, die Feuerwehr war mit der Drehleiter im Einsatz. Schäden an Dächern wurden auch aus der Fallersleber Altstadt gemeldet. Hier waren die Gebäude am Awo-Heim betroffen. Zudem riss der Orkan große Plakatwände um. An der Dieselstraße war dies unter anderem der Fall.

Ein Ast auf der Stromleitung sorgte in Vorsfelde am frühen Samstag für zeitweisen Stromausfall. Im Landkreis Gifhorn hat es umfassendere Stromausfälle gegeben. In dem Zusammenhang warnt die LSW ausdrücklich davor, sich irgendwo beschädigten Leitungen zu nähern. Es bestehe Lebensgefahr. Im Laufe der nächsten Tage fänden Leitungskontrollen im gesamten Netzgebiet statt.

Wer beschädigte Leitungen entdeckt, meldet sich bitte sofort bei Polizei, Feuerwehr oder der LSW-Netzleitstelle unter Telefon 05362 12-273.

Die Stadt zieht Samstagmittag folgende Bilanz: „Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr waren im Dauereinsatz und wurden seit gestern Abend 18 Uhr zu mehr als 60 Einsätzen im Stadtgebiet gerufen“, schildert Elke Wichmann von der städtischen Kommunikation. Manuel Stanke, Leiter Brand- und Katastrophenschutz sagt: „Das Sturmtief Zeynep hat Wolfsburg nicht so stark getroffen, aber es gab heute Nacht weitaus mehr Einsätze als in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Personen kamen nicht zu schaden.“ Die Einsatzkräfte würden heute noch den ganzen Tag damit beschäftigt sein, die entstanden Schäden zu beseitigen. Allein über 60 Bäume seien im Stadtgebiet umgestürzt.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann unterstreicht: „Ich danke den Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Einsatz und ihr schnelles und umsichtiges Handeln während der extremen Wetterlage in den vergangenen Tagen. Mit dieser professionellen Unterstützung konnte an Gebäuden und auf den Straßen in unserer Stadt größerer Schaden verhindert werden.“

Das VfL-Heimspiel gegen Hoffenheim soll, so die Behörden, wie geplant am Samstagnachmittag stattfinden. Die Wetterdienste sagen ein Abflachen des Sturmes vorher. Kaum zwei Tage vorher hatte bereits Sturmtief Ylenia schwere Spuren mit Toten im ganzen Land hinterlassen.

Stadt warnt vor Waldspaziergängen

Die Stadt Wolfsburg ruft nach wie vor zur Vorsicht bei Spaziergängen in der Nähe von Bäumen auf – von Waldspaziergängen wird ganz abgeraten. Bereits am Donnerstag sind überall im Stadtgebiet Bäume entwurzelt oder umgestürzt. Wie groß der Schaden im Stadtforst ist, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen, wenn der Wald wieder einigermaßen gefahrlos begehbar sein wird.

Meisten Sturmschäden sind versichert

Sturmschäden sind ein Fall für die Versicherung. Sie müssen dem Versicherer unverzüglich gemeldet werden, wie der Wolfsburger Versicherungsmakler Florian Rex erklärt. Für Dachschäden haftet zum Beispiel die Gebäudeversicherung. Sturmschäden werden meist ab Windstärke 8 anerkannt. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 62 Stundenkilometern. Es gebe jedoch auch Versicherungstarife, die auf die Windstärkenregelung verzichten. „Darauf sollten Eigentümer achten“, empfiehlt Rex.

Die Feuerwehr Vorsfelde sicherte in der Orkannacht auf Samstag ein Trampolin an der Zollstraße. Foto: Feuerwehr VOrsfelde

Wenn ein Haus schon vor dem Sturm Mängel aufweist, könnte es womöglich Ärger mit den Versicherern geben, Zahlungen könnten gekürzt werden. Hier greift nämlich die sogenannte „grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung“. Der Versicherungsmakler erklärt: „Man sollte bei Baumängeln nicht erst auf den nächsten Sturm warten, in der Hoffnung, dass die Versicherung den Schaden übernimmt.“

Um den Schaden nach einem Sturm möglichst gering zu halten, sollten Eigentümer sofort Maßnahmen ergreifen. Sind die Schäden mit eigenen Mitteln zu beheben– das Loch im Dach lässt sich etwa mit einer Plane abdecken – reiche es in der Regel aus, Belege einzureichen. Der Versicherungsmakler empfiehlt, Versicherungsverträge regelmäßig prüfen zu lassen.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen, herabgefallene Äste und lose Dachteile sorgten in der Nacht auf Donnerstag und in den Morgenstunden bereits für mehr als zwei Dutzend Einsätze der Rettungskräfte im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Sturmtief „Ylenia“ wütete zwar heftig in der VW-Stadt, größere Schäden blieben glücklicherweise aber aus. „Wolfsburg wurde nicht so stark getroffen wie erwartet“, sagte Manuel Stanke, Leiter Brand- und Katastrophenschutz. In der Zentralen Notfallaufnahme des Klinikums wurde ein Patient versorgt, nachdem ihm ein Ast ins Gesicht geschlagen war.

Ein Corona-Testzelt an der Heinrich-Nordhoff-Straße wurde beim ersten Sturmtief schon zerstört.. Foto: Polizei Wolfsburg

Auf dem Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße ist ein Corona-Testzelt in der Nacht auf Donnerstag dem Wind zum Opfer gefallen. Es ist komplett zerstört. „Wir haben das Zelt zwar gesichert, das hat aber nicht ausgereicht“, sagt Natalie Gericke von der Verwaltung des Corona-Schnelltest-Zentrums. Das Zelt soll nicht mehr aufgebaut werden. Tests führen die Mitarbeiter aber nach wie vor im gegenüberliegenden Drive-In und im Testzentrum an der Heinrich-Nordhoff-Straße durch.

Live-Ticker zur Sturmlage

Alle Infos zur Sturmlage in der Region Braunschweig-Wolfsburg finden Sie in unserem Liveticker.

