Niedersachsen will in drei Stufen lockern

In Niedersachsen soll „ein neues Kapitel der Pandemiebekämpfung“ bevorstehen. Die Landesregierung kündigt Lockerungen in der Stufen an.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen, auf die sich der Bund und die Regierungschefs der Länder geeinigt hatten, brachte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag auf eine poetische Formel: Das „neue Kapitel der Pandemiebekämpfung“ sei das „Frühlingserwachen nach der Winterruhe“. Angesichts des bewältigten Höhepunkts der Omikron-Welle haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Corona-Beschränkungen zunächst schrittweise, ab dem 20. März dann vollständig zurückzufahren. Allein die Maskenpflicht wird auch danach noch in vielen Bereichen weiter gelten. „Von dieser Ausnahme abgesehen wird aber wieder Normalität herrschen“, sagte Weil. Die Kontaktbeschränkungen sollen für Geimpfte und Genesene bereits zum Mittwoch, 24. Februar, aufgehoben werden.

Ab 24. Februar erste Lockerungen

Niedersachsen will die Lockerungsbeschlüsse der Bund-Länder-Konferenz in drei Stufen umsetzen. Eine erste Verordnung wird am 24. Februar in Kraft treten, eine weitere am 4. März. Ende des „Dreisprungs“ ist der 20. März, an dem „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen“ sollen, wie es in dem Beschluss heißt. Wie die Umsetzung im Einzelnen aussehen soll, gab der Ministerpräsident mit Kabinettskollegen am Donnerstag in Hannover bekannt. Die wichtigsten Punkte fassen wir hier zusammen.

Das gilt für die Schulen

Für die Schüler in Niedersachsen sollen sowohl die Test- als auch die Maskenpflicht im Unterricht schrittweise entfallen. Die Testpflicht soll ab 7. März von bisher fünf Tests pro Woche auf drei reduziert werden, bevor sie bis Anfang Mai komplett endet. Eine Ausnahme bildet die erste Woche nach den Osterferien. In dieser sollen die Schüler sich täglich testen.

Für die Maskenpflicht im Unterricht gilt: Schüler der Primarstufe (Grund- und Förderschulen) müssen ab 21. März keine Maske mehr im Unterricht tragen. Für die anderen Schüler gilt dies ebenfalls nach Ende der „Sicherheitswoche“ direkt nach den Ferien. Aufgrund des relativ hohen Infektionsniveaus in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen sei beim Lockern der Corona-Maßnahmen an Schulen besondere Vorsicht angezeigt, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Deshalb machen wir jetzt auch kein Laissez-Faire, sondern lockern mit Augenmaß.“

Das gilt in der Gastronomie

Ab 4. März soll in der Gastronomie in geschlossenen Räumen statt 2G die 3G-Regel angewandt werden. Wie andere Bundesländer setzt auch Niedersachsen hier ab 24. Februar nicht mehr auf die Kontaktnachverfolgung. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erklärte auf Nachfrage, dass auch die Nutzung der Luca-App damit endet. Der Minister wies in diesem Zusammenhang aber auf die Möglichkeiten der Corona-Warn-App hin, die mittlerweile 40 Millionen Deutsche auf ihren Handys installiert hätten. Auch diese erlaube Gästen, QR-Codes in den Lokalen zu scannen und so ihre möglichen Corona-Kontakte nachzuverfolgen. Niedersachsens Lizenz für die Luca-App läuft Ende März aus. An der App hatte es immer wieder Kritik gegeben. Die Gesundheitsämter nutzten sie zuletzt nur noch vereinzelt.

„Wir kehren damit zurück zu mehr Eigenverantwortung der Bürger. Ich begrüße das ausdrücklich“, fasste Althusmann zusammen. Für die niedersächsische Wirtschaft bedeute das schrittweise Herunterfahren der Einschränkungen „verlässliche Perspektiven und Planungssicherheit“.

Auswirkungen auf Impfkampagne?

Nach einem positiven Fazit, man habe eine Überlastung des Gesundheitssystems erfolgreich abgewandt, lenkte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den Blick vor allem auf den kommenden Herbst. „Wir müssen uns dann auf jeden Fall wieder mit dem Virus beschäftigen – ob nun mit einer alten oder einer neuen Variante.“ Um die Lage im Blick zu behalten, würden die Daten zur Hospitalisierung auch im Sommer weiter erhoben und überwacht. Auch Testpflichten und Zugangsbeschränkungen bei Alten- und Pflegeheimen seien weiterhin nötig.

Entscheidend dafür, ob man im Herbst ein Déjà-vu – mit starkem Infektionsgeschehen und erneuten Einschränkungen – erlebt, ist aber, inwieweit die Bevölkerung immunisiert sein wird. „Wir werden den Sommer dafür nutzen, um kräftig für die Impfung zu werben“, sagte die Ministerin. Von dem Impfstoff von Novavax, der demnächst zugelassen werde, erhoffe sie sich eine Steigerung der Impfquote um zwei bis drei weitere Prozentpunkte. Die jetzt vereinbarten Lockerungen dagegen könnten die Impfbereitschaft bremsen, fürchtet die Ministerin: „Zumindest werden diese Beschlüsse die Impfkampagne nicht gerade beflügeln.“

Zwischen dem „Frühlingserwachen“ und dem hoffentlich nicht stürmischen Herbst liegt der voraussichtlich „lockere Sommer“. Welche Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung dem Land nach dem 20. März noch bleiben, ist offen. „Wir brauchen auch über dieses Datum hinaus Interventionsmöglichkeiten, um, wo es notwendig ist, Sicherheitsnetze aufspannen zu können“, sagte Weil. Ohne einen entsprechenden Auftrag des Bundes könnte Niedersachsen keinerlei Maßnahmen zum Infektionsschutz mehr ergreifen.

