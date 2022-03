Tödlicher Unfall – Autofahrer prallt bei Cuxhaven gegen Baum

Cuxhaven. Die Kollision ereignete sich Freitagmorgen im Kreis Cuxhaven. In Hannover hat ein 30-Jähriger mit einem Baseballschläger auf ein Auto eingeschlagen.

Im Kreis Cuxhaven hat sich am Freitag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 48 bei Uthlede (Landkreis Cuxhaven) ist am Freitagmorgen ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Kurz vor dem Ortseingang kam der Fahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er an der Unfallstelle. Für die Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Mit Baseballschläger auf Auto eingeschlagen

Ein Mann soll mit einem Baseballschläger auf das Auto eines anderen Mannes eingeschlagen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 25 Jahre alte Fahrer des betroffenen Wagens dem 30-Jährigen zuvor vermutlich den Mittelfinger gezeigt. Der 25-Jährige soll bei dem Vorfall am Donnerstag in Hannover auch die Lichthupe benutzt haben.

Daraufhin soll der Angreifer aus seinem Auto ausgestiegen sein und mit dem Baseballschläger auf den Wagen des 25-Jährigen eingeschlagen haben. Als dieser sein Auto verließ, habe der 30-Jährige ihn mit einem Messer bedroht. Dann floh der Angreifer laut Polizei. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei habe ihn wenig später gefasst und nahm seine Personalien auf.

Gegen den Mann werde wegen Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffenrecht ermittelt. Gegen den 25-Jährigen ermitteln die Beamten wegen Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In seinem Auto wurde eine geringe Menge Marihuana entdeckt, wie es weiter hieß.

dpa

