Auto prallt gegen Baum - Zwei Schwerverletzte

Ein Mann und eine Frau sind in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 65-jährige Fahrer am Samstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sowie seine 56-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Nach Crash von drei Autos bisher kein Hinweis auf illegales Rennen

Nach einem Unfall in Hannover sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Bislang habe sich aber der Verdacht nicht bestätigt, dass der Crash die Folge eines illegalen Straßenrennens gewesen sein könnte, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Wie die Polizei mitteilte, war ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Samstagabend mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammengestoßen. Ein weiterer Wagen mit einem 18-Jährigen am Steuer kam daraufhin von der Fahrbahn ab und landete auf den Gleisen der Stadtbahn. Die beiden jungen Männer kamen bei dem Unfall glimpflich davon, sie mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto gestohlen und Unfall verursacht

Ein 16- und ein 19-Jähriger sollen in Osnabrück ein Auto gestohlen und damit einen Unfall verursacht haben. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag während einer Party gestohlen. In der Innenstadt prallte das Auto dann gegen einen parkenden Wagen und einen Stapel mit Sperrmüll. Die Insassen flüchteten zu Fuß. Nach Hinweisen von Zeugen habe eine Streife wenig später den 16- und den 19-Jährigen in der Nähe angetroffen, teilte die Polizei weiter mit. Gegen sie wird nun ermittelt. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 17 000 Euro.

Junge Männer liefern sich illegales Autorennen in Oldenburg

Zwei junge Männer haben sich ein illegales Autorennen in der Oldenburger Innenstadt geliefert. Die beiden 19- und 20-Jährigen waren in der Nacht zum Sonntag mit hoher Geschwindigkeit und zeitweilig auch nebeneinander auf beiden Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten die Beamten alarmiert. An einer Kreuzung kam den beiden nebeneinander fahrenden Rasern ein Auto entgegen. Der Fahrer dieses Wagens konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei schnappte die beiden jungen Männer und beschlagnahmte ihre Führerscheine.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de